Vznik nové zlínské nemocnice je ohrožený, Čunek nemá podporu celé koalice

„Důvodem jsou nejasnosti ve financování stavby a v dopadech na krajský rozpočet,“ poznamenal krajský šéf ODS Stanislav Blaha.

„Není důvod hlasovat pro. Především proto, že je tady totální absence detailních materiálů k ekonomice kraje i nemocnice. Navíc nebyly posouzené veškeré varianty řešení současné situace, které by byly možné,“ řekl krajský zastupitel a regionální šéf ANO Pavel Pustějovský.

Pro výstavbu nového špitálu naopak jsou členové KDU-ČSL v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem, který je hlavním propagátorem investice.

„Před pondělním hlasováním je ještě dost času a to, co strany dnes říkají, nemusí platit. Sice mne to mrzí, ale tak jednoznačně bych to teď neviděl. Prostor pro vyjednávání stále je,“ konstatoval lidovecký náměstek přes dopravu Pavel Botek.

Počítat může i s hlasy Starostů a nezávislých.

„Volíme mezi opravou stávající nemocnice na nevhodném místě za 10 miliard korun, která potrvá 12 let, nebo výstavbou supermoderní nemocnice za 8 miliard, která potrvá 5 let. Druhá možnost je podle nás lepší,“ podotkl krajský radní Petr Gazdík. „Odmítáme v tom politikařit, prioritní je pro nás co nejlepší péče pro občany regionu,“ dodal.

Potřeba jsou tři hlasy

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Zlínského kraje má koalice většinu 29 křesel. KDU-ČSL má 12 mandátů, ANO osm, STAN šest a ODS tři. Lidovci a Starostové tak dají dohromady 18 hlasů a podpoří je rovněž dva zastupitelé za SPD Tomia Okamury.

Rozložení sil v krajském zastupitelstvu KDU-ČSL 12 mandátů

12 mandátů ANO 8 mandátů

8 mandátů STAN 6 mandátů

6 mandátů ČSSD 6 mandátů

6 mandátů Svobodní a Soukromníci 4 mandátů

4 mandátů KSČM 4 mandátů

4 mandátů ODS 3 mandátů

3 mandátů SPD 2 mandátů Pro schválení výstavby nemocnice je třeba 23 ze 45 zastupitelů. Koalice KDU-ČSL, ANO, STAN a ODS má většinu 29 křesel.

„Odborníci jednoznačně prokázali, že varianta výstavby nové nemocnice je nejlepší,“ vysvětlil zastupitel SPD František Klásek.

Potřeba jsou další tři hlasy, které by znamenaly těsnou většinu 23 ze 45 zastupitelů. Zbylé opoziční strany však uvádějí, že ruku pro nezvednou.

„Krajské předsednictvo ČSSD podporuje současné úsilí zastupitelů za ČSSD v zastupitelstvu Zlínského kraje neschválit záměr výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích,“ uvedli na svém webu sociální demokraté a obdobné oznámení vydala také regionální KSČM.

„Kraj nepostupuje systematicky a s péčí řádného hospodáře. Proto budu hlasovat proti,“ sdělil opoziční zastupitel Tomáš Pajonk za Svobodné a Soukromníky.

Jejich hlavní výtky lze shrnout do dvou bodů: vysoké náklady pro kraj i nemocnici a rovněž souběh akce se změnami v autobusové či železniční dopravě. Ty už jsou nasmlouvané a znamenají navýšení výdajů kraje ročně o 500 milionů korun.

Zastánci nové nemocnice naopak argumentují, že modernizace aktuálního areálu by byla velmi nákladná a lepší je nová výstavba.

„Současný areál na první pohled vypadá hezky, ale budovy vevnitř jsou často na hraně zákonných norem,“ naznačil ekonomicko-provozní náměstek Baťovy nemocnice Vlastimil Vajdák.

Zlínský kraj chce na novou nemocnici dát čtyři miliardy korun, nemocnice miliardu a na tři miliardy si kraj hodlá vzít úvěr. Splácel by jej dvacet let, každý rok zhruba 220 milionů korun.

Jednotlivé strany se sejdou ještě v pondělí ráno před jednáním krajského zastupitelstva a znovu proberou, jak budou hlasovat.