V Luhačovicích obnovili lázeňský skvost, ukáže historii i slavné osobnosti

Z těch míst dýchá nostalgie. Ať už jde o ikonickou plovárnu, interiér vodoléčebného ústavu s typickými dřevěnými káděmi, nebo velkoryse pojatou Jurkovičovu odpočívárnu. Nově zrekonstruovaný areál návštěvníkům Luhačovic přesvědčivě připomene slavné počátky lázeňství ve městě.

Vodoléčebný ústav s Říčními a Slunečními lázněmi vznikl už na počátku minulého století. O sto let později se ovšem areál na okraji Luhačovic vylidnil a zpustl. Za poslední tři roky však prošel obrovskou rekonstrukcí a nyní se do něj opět vrátí život.

„Ještě v roce 2021, kdy práce začínaly, jsme si jen stěží dokázali představit, že to tu bude vypadat takto,“ těší ředitelku Slunečních lázní Hanu Felcmanovou. „Architektonicky a stavebně je to veledílo,“ dodala.

Areál nechala zrekonstruovat společnost Lázně Luhačovice. Přestavba vyšla na 150 milionů korun, necelou polovinu pokryla dotace, zbytek šel z firemních peněz. Původní areál navrhoval Dušan Jurkovič a ve své době byl něčím zcela výjimečným. Vznikal v letech 1901 až 1910 a sloužil pro léčbu pacientů říční vodou. Prováděly se tu oplachy, střiky i koupele ve studené vodě. „Byl to doplněk hlavní léčby minerálními prameny,“ připomněla ředitelka.

Stavby nesoucí rukopis slavného architekta byly během minulého století několikrát upravovány, i když spíše nežádoucím způsobem. Na konci devadesátých let se však už budovy nacházely ve značně zchátralém stavu a zastaraly i lázeňské technologie. Nejprve se uzavřely sirné a slatinné lázně, později vodoléčba. Poslední léčebné procedury se tu prováděly v roce 2012, poté se definitivně přesunuly do jiných lázeňských objektů, zejména do rehabilitačního ústavu.

Vznikla unikátní expozice. O lázních i Janáčkovi

Lázně pak stály před rozhodnutím, co s objektem dál, a rozhodly se navrátit mu původní podobu. „Hlavním cílem obnovy byla záchrana výjimečného architektonického díla Dušana Jurkoviče,“ vyzdvihl generální ředitel Lázní Luhačovice Jiří Dědek.

„Jako akcionáři cítíme, že k vlastnictví významné místní infrastruktury a k podnikání v oboru lázeňství patří vysoká míra společenské odpovědnosti. Svou aktivitou chceme inspirovat ostatní a vážíme si všech, kteří pro Luhačovice něco dělají,“ doplnil ho předseda představenstva společnosti Eduard Bláha.

Autorem přestavby je architekt Petr Všetečka, který navrhoval například i Památník Tomáše Bati ve Zlíně. Ten do nevyužívaných lázeňských objektů navrhl expozici o historii místa, Jurkovičovi i hudebním skladateli Leoši Janáčkovi, který byl v Luhačovicích častým hostem. V jedné z budov také vzniklo zázemí pro koncerty, výstavy a další společenské akce, část dalšího z objektů je vyhrazena pro návštěvnické zázemí s kavárnou a obchůdky.

„Chceme, aby tu vznikla nová dominanta Luhačovic,“ poznamenala Felcmanová. „Návštěvníků je tu hodně a pravidelně se do města vrací. Nyní jim můžeme nabídnout velmi atraktivní zážitek.“

Hlavní část expozice se rozprostírá ve třech podlažích bývalého vodoléčebného ústavu. Návštěvníci se sem dostanou nově zbudovaným tunelem. Mimochodem, razantních zásahů do staveb je málo. Stavbu schvalovali památkáři a cílem bylo nechat budovám podobu, kterou historicky měly.

„Zkoumala se tu každá cihla, každý trám. Co mohlo zůstat, jsme zachovali,“ ujistila ředitelka.

Ikonická plovárna se změnila v okrasný biotop

Ve spodním patře najdou návštěvníci expozici věnovanou vodoléčbě a lázeňství. Uvidí zde například typické koupací vany, léčebné bazénky, pro zpestření třeba výstavku retro plavek nebo animace a namluvené texty z pohlednic, které lázeňští hosté kdysi posílali domů.

Výjimečným prvkem je připomínka bývalého jestřabského mlýna, který na místě kdysi stával. Odkazuje na něj potůček s kameny, do nichž jsou vytesány zápisky mlynáře. Za okny je pak vidět další luhačovický skvost – stará městská plovárna se stylovými dřevěnými kabinkami, kterou si někteří mohou pamatovat kupříkladu ze seriálu Četnické humoresky.

Rekonstruované Sluneční lázně v Luhačovicích. Na snímku unikátní Jurkovičova odpočívárna pro lázeňské hosty. (květen 2024)

„Sloužila až do roku 1995, kdy musela být z hygienických důvodů uzavřena,“ vysvětlila Felcmanová. „Bazén byl napájený vodou z řeky, což už nesplňovalo normy.“

Dnes bude mít koupaliště spíše okrasný a odpočinkový charakter. Vznikne tu biotop s rostlinami, bazén se částečně naplní vodou, v níž se lidé budou moci brodit.

„Obnovit koupaliště nebylo v tuto chvíli reálné,“ upozornila Felcmanová. „Vyžadovalo by to stavbu čističky kvůli filtraci vody a ani betonová nádrž bazénu by už dnes neobstála.“

Klenotem je stylová odpočívárna

První patro expozice je věnováno přímo Dušanu Jurkovičovi a ukazuje dost možná největší skvost celého areálu. Odpočívárnu, kam chodili hosté relaxovat nebo si číst noviny. Jde o nádhernou, prostornou místnost s lůžky, lavicemi a naznačeným ochozem. „Jurkovič se při jejím návrhu inspiroval architekturou ve Velké Británii,“ přiblížila ředitelka.

Historie Slunečních lázní Za vznikem areálu stojí Luhačovická akciová společnost. Iniciátorem byl doktor František Veselý, který viděl potenciál ve zdejších léčebných pramenech.

„Rozhodl se vybudovat tady moravské lázeňské středisko moderního typu. Úspěch lázní spojoval i s vytvořením kulturního zázemí a společenského střediska slovanských národů,“ popsala historička Blanka Petráková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Tehdejší chátrající lázně odkoupili akcionáři od hraběte Sérenyiho a Veselý začal plánovat novou výstavbu. „Získal ke spolupráci architekta Dušana Jurkoviče, staral se o renovaci budov a stavbu nových objektů, zachycení pramenů, zřízení plnírny minerálních vod a inhalatoria a léčbu nemocných.“ Vodoléčebný ústav či Sluneční lázně patří mezi řadu Jurkovičových staveb v Luhačovicích.

Kromě léčebných účelů byl areál využívaný ke společenské zábavě. Na plovárně stála dřevěná lehátka, hrál se tu stolní tenis, volejbal, konaly se tady vyhlášené plavecké závody. Zdroj: luhacovice.eu

Nejvyšší patro budovy pak připomíná hudebního skladatele Leoše Janáčka. „Janáček byl v Luhačovicích častým hostem, léčil se tu, odpočíval a také tvořil. Měl tu rovněž své múzy, které mu pomáhaly s inspirací,“ vypráví s úsměvem Felcmanová.

I když výjimečný a svérázný autor přímo v této budově nebydlel, v expozici ho připomíná řada prvků. Lidé si na interaktivní tabuli mohou pustit jeho popěvky nebo si přímo prohlédnout adaptaci jeho slavné Glagolské mše. Místnosti zdobí původní Jurkovičův nábytek, který se podařilo vykoupit od soukromých majitelů.

Genius loci má i vedlejší budova, jež bude sloužit jako sál pro kulturní akce a další společenské dění.

„Jde o objekt, který byl v nejhorším stavu,“ zmínila Felcmanová. „Cílem bylo ho jenom základně zakonzervovat, ale ukázalo se, že má jedinečnou industriální atmosféru.“ Protože budova nemohla být zateplená, a přes zimu tak nebude využitá, její křídla v té době poslouží jako skleník pro palmy z lázeňského areálu.

Přestože je expozice pro návštěvníky už několik týdnů přístupná, v areálu ještě probíhají dokončovací práce a slavnostní otevření je v plánu 23. května.

V budoucnu je pak možné, že se využití areálu ještě bude dále měnit. „Je tu nějaká vize, že by se přistavěla hotelová budova a využívalo se to pro hosty na wellness procedury,“ naznačila Felcmanová. „To se ale nejspíš bude týkat až vzdálenější budoucnosti.“