V Luhačovicích opravují Jurkovičovy Sluneční lázně, bude v nich muzeum

Areál zahrnuje kromě Vodoléčebného ústavu také Říční a Sluneční lázně, Sirnaté a slatinné lázně a technický objekt bývalé kotelny a prádelny.

„Z nyní nevyužívaných lázeňských objektů, které jsou kulturní památkou, vznikne muzejní expozice jako zcela unikátní doklad lázeňství a kulturní atmosféry počátku 20. století,“ uvedl ředitel společnosti Lázně Luhačovice Eduard Bláha.

Vodoléčebný ústav je dílem známého architekta Dušana Jurkoviče. Vznikl v roce 1909 z Jestřabského mlýna. Jurkovič se při proměně držel původní stavby, jež měla přízemí z kamene a poschodí ze sušených cihel. Poschodí originálně zvedl hrázděnou nadstavbou a celou budovu sjednotil jednou střechou.

Sluneční lázně vznikly už v roce 1903 a ještě v létě 2013 patřily k vyhledávaným atrakcím města.



Návštěvníci se sice mohli slunit na lehátkách, ale bazén s říční vodou, která nevyhovovala hygienickým podmínkám, byl nepřístupný.

„Pamatuji se na dřevěná lehátka, v bazénu se konaly plavecké závody. Vedle léčebného ústavu stál volejbalový kurt a taky dětské kolotoče,“ vzpomíná Jindřich Pokorný, který do lázní jezdíval ze Zlína.

Zmíněný luhačovický areál dosud žádnou modernizací neprošel. Podle historiků tak zůstává velmi cenným zdrojem poznání a interpretace Jurkovičova díla. Z projektu revitalizace vyplývá, že se významně změní dosud známé využití objektů.

Kromě muzejních ploch bude přístupný také nově vybudovaný palmový skleník, v němž budou zimovat teplomilné rostliny z lázeňského parku. Všechny budovy areálu se pak bezbariérově propojí podzemním koridorem s krytou lávkou. Úpravy se dočkají i venkovní plochy a patra.

Hotel? Až v horizontu deseti let

Muzeum nabídne návštěvníkům tři prohlídkové okruhy. První připomene historii Vodoléčebného ústavu, osobnost Jurkoviče a dílo Janáčka, jenž luhačovické lázně označoval za svůj druhý domov.

Druhý okruh bude patřit expozici Říčních a Slunečních lázní, třetí pak nabídne depozitář lázeňských technologií a expozici teplomilných rostlin. Pokud jde o bazén s přírodní vodou, ten zůstane mimo provoz také po rekonstrukci. Promění se v biotop s molem, návštěvníci budou moci využít několik laviček umístěných poblíž.

Část chátrajícího areálu se měla v původních plánech začít měnit v hotelový komplex. Podle Bláhy jde stále o cílový záměr, jenže to bude až v horizontu nejméně deseti let. Případná další změna se nových expozic nijak nedotkne. Pokud by v areálu došlo na stavbu menšího hotelu, vznikl by v místech bývalé Vzduchoplavby. Součástí ubytovacího zařízení by se stal vnitřní i venkovní bazén.

Luhačovické lázně získaly na opravu evropskou dotaci, mohla by pokrýt kolem 55 procent celkových nákladů.