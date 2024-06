Zlín letos zaplatí oddílům sportoviště, větším klubům i příští roky

Když zlínská radnice převzala od jednotlivých klubů či spolku SK Zlín sportoviště ve městě, avizovala, že se na nich začne platit nájem. Letos to ve většině případů bylo poprvé za celý rok. Současně ale magistrát slíbil, že oddílům uhradí náklady s nájemným formou dotace. Všem letos a těm větším kompletně i v dalších letech.

Finance jdou z městské společnosti Steza, která se o sportoviště stará. „Kluby dostaly peníze na celý rok a platí čtvrtletně,“ potvrdil ředitel Stezy Karel Havlíček.

Letošní rok tak mají oddíly pokrytý. „Letos to vyšlo dobře a zhruba tak, jak bylo slíbeno. Přišla smlouva s částkou, která vyhovuje našim představám,“ řekl předseda atletického klubu Lukáš Vojtek. „Jsme spokojení a doufáme, že to tak bude pokračovat nadále,“ doplnil.

Atletický klub má na stadionu Mládeže vypočítaný roční nájem přibližně 670 tisíc korun. A například ragbisté mají platit za stejné sportoviště asi 840 tisíc korun. Vše se odvíjí od počtu hodin, které tam stráví. Také oni už peníze do města dostali, včetně nákladů na energie ve výši 290 tisíc korun, což na svém dubnovém zasedání schválili zastupitelé.

Otázkou je, jak to bude v dalších letech. Podle pravidel radnice dostanou peníze na kompletní uhrazení nájmu pouze kluby, jež jsou součástí takzvané komunikační strategie. To znamená, že si u nich město platí reklamu, protože jsou „více na očích“.

Atleti mají smůlu, nejsou kolektivní sport

Pro rok 2024 se to týká hokeje, fotbalu, volejbalu, basketbalu, házené i ragby. Ovšem třeba zmíněných atletů ne, protože nejde o kolektivní sport.

„Na příští rok nemůžeme mít žádné predikce, co se týče finančního plánu,“ reagoval prezident Rugby Club Zlín Richard Láník.

Pokud by oddíl musel platit druhou polovinu nájmu ze svého, byl by v krajním případě nucen opět ke zvyšování příspěvků. Zvedl je přitom už letos: u mládeže o patnáct, u dospělých o dvacet procent. Ti dnes platí 5 500 korun ročně. „Tím, že jsme amatérský klub, by to bylo komplikované,“ tuší Láník.

Podle primátora Jiřího Korce by Rugby Club Zlín měl být součástí komunikační strategie i příští rok.

„Jediný důvod, proč by v ní nebyl, je případně sestup do nižší ligy. V současné době je v komunikační strategii podporovaná nejvyšší a druhá nejvyšší soutěž v týmových sportech,“ vysvětlil Korec s tím, že město nechce měnit podmínky každý rok.

Bude stačit poloviční platba za nájem?

Atletický klub věří, že příští sezonu zvládne i s poloviční platbou na nájem od města. „Druhou polovinu bychom dokázali uhradit z částky na činnost, která by nám přišla zvlášť. Nemělo by nás to položit, pokud to bude stejné jako letos,“ poznamenal Vojtek.

Klub by tak zřejmě nemusel být nucen příští rok zvedat příspěvky, které tento rok stouply ze 4 500 na 5 000 korun.

„Vzorec na činnost je pro všechny stejný, nebudou žádné zásadní změny. Jenom budeme více v rámci textu upřesňovat, u koho bude aplikovaný strop, a u koho nebude. Tím pádem atleti určitě budou mít na nájem, který je stanovený,“ ujistil Korec.

Některé menší kluby nejsou nadšené, že ty větší, které mají navíc příjem z reklam či vstupného, budou od města dostávat částku na kompletní uhrazení nájmu. Například hokejisté platí ročně sedm milionů korun. „Dotace nám byla přislíbena a část už také uvolněna, už jsme platili první čtvrtletí,“ potvrdil jednatel klubu Berani Zlín Jan Pravda.

Hokejisté jako první sportovní klub ve Zlíně v tomto modelu fungovali už loni. A měli by i v následujících letech, ačkoliv smlouvy jsou vždy jen na jeden rok.

„Řeší se to každý rok. Dotace jsou nenárokové. Teď tam jsme (v komunikační strategii), město se pak rozhodne, jestli tam budeme i nadále,“ dodal Pravda.