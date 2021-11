Nejen páchnoucí minerálky. Luhačovice jsou jako Jurkovičova galerie

Kam na výlet do okolí? Baťův Zlín: Do Zlína jezdíme za architekturou, uměním, atmosférou studentského města s nádhernými parky, dále za Zlínským architektonickým manuálem (5 unikátních architektonických tras) a opravdu výbornou gastronomií. Minout byste neměli Správní budovu 21 Baťových závodů a uličky továrního areálu, Baťův institut s knihovnou, galerií a muzeem, kulturní a vzdělávací centrum Filmový uzel, Památník Tomáše Bati a parky v centru města.

Do Zlína jezdíme za architekturou, uměním, atmosférou studentského města s nádhernými parky, dále za Zlínským architektonickým manuálem (5 unikátních architektonických tras) a opravdu výbornou gastronomií. Minout byste neměli Správní budovu 21 Baťových závodů a uličky továrního areálu, Baťův institut s knihovnou, galerií a muzeem, kulturní a vzdělávací centrum Filmový uzel, Památník Tomáše Bati a parky v centru města. Vizovice a okolí: Trnkové království s nádherným zámkem, romantickou zříceninou hradu nad městem, ale také moderní architekturou v podobě pavilonu Expo Milan 2015. Dalším lákadlem Vizovic je tamní nově opravený zámek s čokoládovnou a galerií s vánočními ozdobami na nádvoří. A nezapomeňme na tekuté stříbro Rudolfa Jelínka! Chcete-li vědět, jak se rodí valašský poklad – slivovice, určitě se objednejte na prohlídku Distillery Landu.

Trnkové království s nádherným zámkem, romantickou zříceninou hradu nad městem, ale také moderní architekturou v podobě pavilonu Expo Milan 2015. Dalším lákadlem Vizovic je tamní nově opravený zámek s čokoládovnou a galerií s vánočními ozdobami na nádvoří. A nezapomeňme na tekuté stříbro Rudolfa Jelínka! Chcete-li vědět, jak se rodí valašský poklad – slivovice, určitě se objednejte na prohlídku Distillery Landu. Valašské Klobouky a Bílé Karpaty: Bílé Karpaty a okolí Valašských Klobouk je pro spoustu lidí srdcovou záležitostí. Pro kraj jsou typická řemesla a zajímavá gastronomie. Krásných míst je tu přitom spousta: karpatský trojlístek se živými řemesly Závrší, bývalá pasekářská osada Ploština, pozorovatelna Durch nebo Vršatecká bradla.

Bílé Karpaty a okolí Valašských Klobouk je pro spoustu lidí srdcovou záležitostí. Pro kraj jsou typická řemesla a zajímavá gastronomie. Krásných míst je tu přitom spousta: karpatský trojlístek se živými řemesly Závrší, bývalá pasekářská osada Ploština, pozorovatelna Durch nebo Vršatecká bradla. Uherský Brod a okolí: Do Brodu je to z Luhačovic coby kamenem dohodil. Vláček jezdí každou chvíli a v Brodě je všechno po ruce. Planetární stezka, koupaliště Delfín, Muzeum Jana Amose Komenského, digitální Planetárium i několik malých útulných kaváren.