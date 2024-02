Luhačovicím musejí platit všichni návštěvníci lázní, vedení to kritizuje

Poplatek z pobytu se od začátku letošního roku vztahuje na všechny návštěvníky lázní. V posledních letech se to týkalo jenom těch, kteří přijeli na rekreaci a všechno si platili sami. Zákonnou změnu loni schválili poslanci, na něž dopisem apelovalo vedení města i Lázní Luhačovice.

„Je to zásadní, protože všichni návštěvníci očekávají, že lázně budou čisté a připravené, že tady bude výsadba, dostatek odpadkových košů, opravené chodníky. U nás je to náročnější než v jiných městech, protože tady máme nápor lázeňských návštěvníků,“ přiblížil starosta města Marian Ležák.

„Peníze půjdou do údržby, která stojí desítky milionů korun. Ani tak poplatek z pobytu všechno nepokryje. Město do toho bude pořád dávat více peněz, než kolik vybere,“ upozornil.

Radnice by podle něj mohla ročně získat navíc čtyři až pět milionů korun. V současnosti je to nastaveno tak, že půlku peněz, jež dostane z poplatku za pobyt od hostů, kteří přijeli jen na rekreaci, posílá na úklid Lázním Luhačovice. Druhou využije na údržbu dalších částí města.

Je to v rozporu s ústavou, tvrdí vedení lázní

Vedení Lázní Luhačovice ze změny nadšené není. Podle jejich předsedy představenstva Eduarda Bláhy, který je současně prezidentem Svazu léčebných lázní, může být novela dokonce protiústavní.

„Jak to, že od pacienta, který má hrazenou péči ze zdravotního pojištění a péče má být poskytována jako bezplatná, stát prostřednictvím nějaké jednotky, tedy města, peníze chce?“ argumentuje Bláha.

„Respektujeme to jako zákonné pravidlo a od lidí poplatek vybíráme, nicméně to považujeme za chybné a myslíme si, že je to v rozporu s ústavním principem,“ zdůraznil.

Pro podání ústavní stížnosti by musel přesvědčit určité množství poslanců, což by ovšem bylo obtížné, když novelu zákona o poplatcích před nedávnem schválili. Žaloby by podle něho měli podávat spíše sami pojištěnci.

„Podá to osoba, která je poškozená, protože zaplatila to, co podle ústavy platit neměla. Poskytneme jí právní pomoc,“ popsal Bláha modelovou situaci.

Ležák si nemyslí, že by novela zákona byla protiústavní. Už proto, že jednotný poplatek podle něho hradili všichni návštěvníci lázní téměř celou dobu jejich fungování. „Kdyby to bylo protiústavní, tak bychom sto let jeli proti ústavě. Teď došlo pouze k narovnání, vracíme se k situaci před rokem 2021,“ poznamenal Ležák.

Solidární příspěvek, hájí poplatek starosta

Navíc 50 korun považuje za relativně drobnou sumu s ohledem na denní náklady hostů, kteří si je musejí hradit sami. „Když člověk dostane lázeňský pobyt, který je plně hrazený pojišťovnou, tak platí jenom příspěvek na pobyt v místě 50 korun za den. Jen solidárně přispívá na to, aby měl kam jezdit,“ sdělil starosta Luhačovic.

Bláha reagoval tak, že dříve to byl lázeňský poplatek a teď je to místní taxa, tehdy to bylo jen 15 korun, teď 50 korun. Ale nespravedlnost to podle něho byla podobná. „Pak se to po našem tlaku napravilo a teď se bude znovu opakovat stejná chyba,“ míní Bláha.

Město se před několika lety soudilo s Lázněmi Luhačovice o údržbu lázeňského prostranství. V roce 2018 byla výsledkem kompromisní dohoda, že na to bude přispívat. V posledních letech lázně podle Bláhy dostávaly 2,5 až 3 miliony korun. Předtím město neplatilo, neboť se odmítalo podílet na něčem, co je soukromé a slouží k podnikání.

V roce 2019 v Luhačovicích otevřeli opravenou kolonádu

4. prosince 2019

Podobný názor jako Ležák mají také zástupci některých dalších lázeňských měst v České republice. „Služby a infrastrukturu využívají všichni hosté včetně samoplátců,“ řekl místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala. „Poplatek budeme vybírat, protože vzhledem k úspornému balíčku a krácení příjmů přijdeme o nějakých devět milionů korun. Stát sice zvedne daň z nemovitostí, to nám ale přinese jen nějaké čtyři miliony korun navíc,“ vysvětlil.

Podle Skaly by si díky tomu město mohlo polepšit o osm až deset milionů. Vybrané peníze chce investovat do obnovy parků, úklidu a údržby infrastruktury. Například Karlovy Vary si ale zřejmě příliš finančně nepomůžou. „Pro křížkaře (tedy ty, jimž pobyt hradí pojišťovna) jsme drahá destinace, Karlovy Vary byly vždy zaměřené spíše na samoplátce,“ uvedla primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.