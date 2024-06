Ťuknout na mobil a jízdné se počítá. Nová aplikace sama vybere výhodný tarif

Moderní aplikaci si cestující stáhnou do mobilu a při nástupu do vozu si ji aktivují jediným pohybem na obrazovce telefonu. Při výstupu zase zařízení posunou do polohy stop.

Systém lidem sám strhne jízdné z účtu, přičemž mu vybere nejvýhodnější tarif. Umožní to moderní technologické zařízení švýcarské společnosti Fairtiq, které dosud fungovalo v zemích západní Evropy.

„Jsme první v České republice a první ve střední Evropě,“ konstatoval hejtman Radim Holiš. „To, v jakém stavu jsme veřejnou dopravu přebrali, je historií a jsem za to rád. Navazujeme už na rozjetou velkou koordinaci všech MHD napříč krajem, hotovo máme v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Věřím, že budeme mít za chvilku i ostatní velká města zkoordinovaná s naší dopravou,“ doplnil.

„Díky inovativní technologii se stane veřejná doprava ve Zlínském kraji jednodušší a atraktivnější,“ věří náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

Použití aplikace je dalším krokem k celkové integraci veřejné dopravy. Lidé by ji měli ocenit především proto, že je její použití velmi snadné.

„Cestující si do mobilu nahraje aplikaci, k tomu si spáruje platební kartu. Napíše si, jestli jde o žáka, studenta, vypíše základní údaje a může začít jezdit,“ přiblížil jednatel společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář.

Aplikace vybere nejnižší cenu

Zařízení samo rozpozná, když cestující na konci jízdy zapomene aplikaci zastavit. V tom případě se pomocí funkce Smart Stop zeptá, zda si přeje v cestě pokračovat a čas jízdy samo přeruší.

Dalším plusem je to, že zařízení bude vybírat vždy nejlevnější tarif. Jestliže například ze Zlína do Vsetína jezdí linky čtyřmi trasami, jejichž délky i ceny se liší, zaplatí vždy nejnižší cenu 57 korun bez ohledu na to, kterou pojede.

„Museli jsme udělat krok dopředu a dát dohromady tarif nové generace, který zjednodušuje a napřimuje cenu. Teď je cena blízká stávajícímu kilometrickému tarifu. Fairtiq se chová trochu jinak, vypočítá nejvýhodnější cenu až po ukončení dopravy,“ nastínil Štětkář.

Aby měli cestující o jízdném větší přehled, chystá Koved kalkulačku pro výpočet ceny. „A do budoucna budeme přecházet k novému tarifu ve všech aplikacích, které budou na placení jízdného v kraji fungovat,“ poznamenal Štětkář.

„Chtěli jsme udělat tarifní systém, aby pokryl veškerou veřejnou dopravu v celém kraji bez zásadnějších výjimek,“ zdůraznil vedoucí společnosti Fairtiq pro nové trhy Antoine Belaieff. „Jsme velice rádi, že je Zlínský kraj prvním regionem, kde se aplikace Fiartiq začne používat v plné síle na východ od Rakouska,“ upozornil.

Při kontrole musí cestující ukázat aktivovanou aplikaci na mobilu, na obrazovce bude QR kód a poběží čas od jejího spuštění. Pokud by se cestujícímu během jízdy telefon vybil, znamená to, že je bez lístku.

Éra papírových lístků zatím nekončí

Aplikaci už mohou od června lidé používat v linkových autobusech a regionálních vlacích. Od začátku července se to bude týkat i městské hromadné dopravy ve všech městech kraje, kde jezdí. Například hromadná doprava ve Zlíně a v Otrokovicích ročně převeze přes 30 milionů cestujících.

„Je otázka, kolik cestujících to bude využívat. Přeji si, aby to mělo úspěch. Jakékoliv zvýhodnění veřejné dopravy oproti individuální je přínos,“ je přesvědčený ředitel dopravního podniku Josef Kocháň.

Cestující ve zlínské hromadné dopravě si dnes přes mobil mohou kupovat lístky. Využívá toho ale jen několik procent cestujících. Podle Kocháně to bude podobné i s aplikací Fairtiq. Éra papírových lístků tím zřejmě nekončí.

„I když zavedeme elektronický lístek, předpokládáme, že budou pořád cestující, kteří budou preferovat lístek. Věřím ale, že jich bude čím dál tím méně,“ zmínil Kocháň.

„Je to cesta, jak ve Zlíně více regulovat dopravu, toto je trend v rámci celé Evropy,“ poznamenal zlínský primátor Jiří Korec.

Pokud jde o celkovou integraci, tedy o to, že lidé mohou všude používat krajskou kartu Zetka, tak zlínská a kroměřížská hromadná doprava by se do ní mohly připojit od začátku příštího roku. Ve Zlíně plánují už od letošního listopadu či prosince spustit odbavovací systém, díky němuž budou lidé moci platit jízdné u čtecího zařízení ve voze bankovní kartou.

MHD v Uherském Hradišti a ve Vsetíně už jsou součástí integrovaného systému dopravy.