Luhačovice jako Řím či Paříž. V klipu tančí charleston a propagují město

Videoklip navazuje na fenomén I Charleston the World, kdy prostřednictvím tanečních videí města po celém světě představují svá zajímavá místa a lákají turisty.

„Přišlo nám to jako atraktivní a zábavný způsob, jak ukázat krásy Luhačovic,“ přiblížila Jarmila Durďová ze skupiny Crazy Flappers, kde se nápad na videoklip zrodil.

Její členové se už deset let věnují tancům z 20. let, nejčastěji právě charlestonu. Zatímco v zahraničí se do projektu zapojují především velká kosmopolitní města jako Řím či Paříž, u nás jsou Luhačovice jedny z prvních.

„Máme svou vlastní choreografii i hudbu a její výběr byl tím nejdůležitějším a nejtěžším na celém spotu,“ prozradila Durďová, která pracuje jako vedoucí oddělení kultury v Městském kulturním domě Elektra.

Ve čtyřminutovém videu nechybí lázeňský areál, hotely, Jurkovičovy stavby, tenisové kurty i městská plovárna. „Vybrat lokality nebyl problém. Vešlo by se jich ještě mnohem víc, ale video nemohlo být příliš dlouhé,“ zmínila Durďová. „Obešli jsme místa s filmovým štábem a režisér pak vymyslel příběh, který jsme tanečně ztvárnili.“

Nápad na klip se zrodil už před několika lety, ale natáčení přibrzdil covid. Filmaři se proto do akce pustili až o letošních prázdninách. „Natáčení trvalo dva dny a bylo náročné. Je tam hodně změn a střihů, chtěli jsme to mít kvalitní,“ líčí.

Klip je na sociálních sítích, v plánu je pouštět jej při propagačních i kulturních akcích. „Má velký potenciál, což je vidět už ze skvělých čísel sledovanosti za první dny,“ dodala Durďová.