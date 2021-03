V trase budoucí dálnice se našly spálené lidské ostatky z doby bronzové

Bagr postupně odstraňuje ornici z pole nedaleko Babic, za ním je pár lidí, kteří šetrně prozkoumávají to, co se ukazuje v půdě. Mohou v ní být zbytky osídlení starého tři tisíce let, tedy z pozdní doby bronzové.

Archeologové tady už v rámci záchranného průzkumu před výstavbou dálnice D55 z Babic do Starého Města našli žárové hroby, tedy zhruba 30 centimetrů vysoké urny s pozůstatky spálených těl.

„Původně byly v nádobě pouze lidské ostatky, ale po uložení do země se popel a zřejmě i miniaturní části kostí smíchaly s okolní hlínou. Dokážeme však vnitřek nádoby vypreparovat a metodou plavení od sebe oddělit různé částice,“ přiblížil vedoucí technik a historik Jan Bařinka ze společnosti Archaia, která archeologický průzkum provádí.

Vědci tady zatím našli čtyři nádoby, v republice jsou však místa, kde jich bylo i několik set. Je tak docela dobře možné, že objeví další nádoby a možná také zbytky pravěkých sídlišť, dnes bychom jim říkali vesnice.

„Urny svědčí o tom, že v těchto místech bývalo osídlení, což víme delší dobu. Dokazují nám to například nálezy z okolí Huštěnovic, které máme už ze 30. let minulého století,“ nastínil Bařinka.

„Každý takový nález je zajímavý, protože dotváří prostorovou mozaiku osídlení z regionálního hlediska. Povodí Moravy bývalo vždy úrodnou oblastí, kde byly vhodné klimatické podmínky a nízká nadmořská výška. V porovnání s jinými oblastmi Čech a Moravy tady bývalo velmi husté osídlení,“ upozornil.

Zvláštností je, že hroby nebyly na jednom místě, ale jeden se nacházel zhruba tři čtvrtě kilometru daleko. Podle Bařinky za tím může být nějaký sociální problém tehdejší společnosti, anebo prostě to, že ostatní hroby zničila zemědělská činnost.

Ze střípků skládají historii regionu

Hluboká orba zasahuje až půl metru do půdy a tyto nálezy byly jen 30 centimetrů pod povrchem. Jedna urna ještě méně a její část urazila lžíce bagru při skrývce ornice.

„Jsou to střípky, z nichž skládáme historii regionu. V době intenzivního zemědělství ale nemají šanci všechny přežít, což je škoda,“ posteskl si Bařinka.

Archeologové urny hned po nálezu zabalili, jinak by se po rozmrznutí mohly rozpadnout. V pytlích mají uloženou zeminu. Doufají, že v ní najdou semena rostlin, jež by jim pomohla určit stáří nálezu a přiblížit způsob stravování tehdejších obyvatel.

Mezi zajímavé zdejší objevy patří i zhruba padesátimetrový úsek úvozové cesty z 16. století, tedy z raného novověku. Ze stejné doby pochází i železný hřeb a kusy keramiky.

Průzkum lokality potrvá půl roku

Nejčerstvější nálezy se týkají laténského období, kdy tady údajně žili Keltové. Jde o pozůstatky čtyř chat a několika dalších menších objektů s nálezy keramiky. Archeologové odkryli i artefakty z období mladšího paleolitu a neolitu.

„Stavbu máme rozdělenou do pěti úseků. Všechny ještě nemáme prozkoumány. Už nyní ale víme, že se jedná o polykulturní lokalitu,“ shrnul archeolog Ladislav Kaiser.

Průzkum potrvá zhruba půl roku a teprve pak se ukáže, co všechno zdejší půda skrývá.

Jisté je to, že lidé při podobné činnosti za stovky či spíše tisíce let najdou na těchto místech něco zcela odlišného, totiž zbytky dálnice. Na její tři kilometry dlouhý úsek z Babic do Starého Města už řidiči netrpělivě čekají, měl by být hotový do tří let.