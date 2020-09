Stavbě D55 na Slovácku hrozí zdržení kvůli sporu archeologů

Dálnice D55 ve Zlínském kraji Hulín - Skalka (13,5 km) začátek stavby: květen 2008

uvedení do provozu: prosinec 2010 Obchvat Otrokovic SV (3 km) začátek stavby: únor 2002

uvedení do provozu: říjen 2006 Obchvat Otrokovic JV (3,1 km) začátek stavby: říjen 2018

plán uvedení do provozu: říjen 2021 Napajedla - Babice (8 km) má územní rozhodnutí

plán začátku stavby: 2023

plán uvedení do provozu: 2026 Babice - Staré Město (8,5 km) má stavební povolení, ŘSD chystá podpis smlouvy se zhotovitelem

plán začátku stavby: podzim 2020 (v ohrožení)

plán uvedení do provozu: 2023 Staré Město - Moravský Písek (8,8 km) má stavební povolení, probíhá pyrotechnický průzkum

plán začátku stavby: 2021

plán uvedení do provozu: 2024