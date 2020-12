Archeologický průzkum pro dálnici může začít, rozhodl antimonopolní úřad

14:00

Silničáři mohou naplno rozjet archeologický průzkum při výstavbě D55 z Babic do Starého Města. Povolil jim to antimonopolní úřad, který řeší spor archeologů. Zpoždění v přípravě dálnice, která se má otevřít za tři roky, by nemělo být fatální.