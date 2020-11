Stavba D55 ze Starého Města do Moravského Písku začne příští rok

Když v září odstartovala výstavba dálničního úseku D55 z Babic do Starého Města, šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl naznačil, že příští jaro by se mohly rozjet práce na navazujícím úseku do Moravského Písku.

Výstavba každé částí má trvat tři roky, takže během čtyř let by mohl začít fungovat 16 kilometrů dlouhý souvislý úsek dálnice. Pomůže městům a obcím odvést dopravu z jejich center, jež jsou dnes zahlcená zejména kamiony. Po stávající silnici projede 15 tisíc aut denně.

„Dálnice by měla ulehčit Kunovicím a všem městům a obcím na trase silnice I/55, vítáme ji i u nás,“ reagoval staroměstský starosta Josef Bazala.

Staré Město už má dnes dvě silnice, které slouží jako obchvaty města, takže nová dálnice mu tolik nepomůže. Naopak Kunovice ji netrpělivě vyhlížejí. „Když se zprůjezdní celý úsek dálnice z Otrokovic, tak by se část tranzitní dopravy mohla vyhnout našemu městu, které je abnormálně přetížené,“ zmínil kunovický starosta Pavel Vardan.

Silničáři plánují také úpravy hlavního průtahu Kunovicemi, aby se po něm jezdilo bezpečněji a rychleji a netvořily se na něm takové kolony jako dnes. „Tato oprava a dostavba dálnice by měly dopravní situaci znatelně zlepšit,“ doufá Vardan.

Ze sto kilometrů D55 je v provozu jen šestnáct

Přibližně osm kilometrů dlouhý úsek dálnice ze Starého Města do Moravského Písku vyjde na skoro tři miliardy korun.

Ředitelství silnic a dálnic už začalo vybírat dodavatele. Původní termín pro podávání nabídek firem stanovilo na 4. prosince, nyní je zde dvoutýdenní posun. Během ledna a února ŘSD nabídky vyhodnotí. Se zahájením stavební sezony na jaře 2021 by se pak lidé a stavební stroje mohli pustit do práce.

V příštím roce chtějí silničáři zahájit také stavbu navazujícího čtyřkilometrového úseku v Jihomoravském kraji z Moravského Písku do Bzence, na který zatím ještě není vydané stavební povolení. V ideálním případě by obě části dálnice mohly být zprovozněné současně v roce 2024.

„Dálnice D55 je stále u zrodu, z její délky sto kilometrů je v současné době v provozu jen šestnáct kilometrů, a to je hodně málo. Čeká nás ještě dost práce, než po ní budou moci řidiči jezdit v celé délce. Poslední roky ale máme dostatek prostředků na přípravu staveb,“ upozornil Mátl.

Současná silnice I/55 je velmi nebezpečná pro obyvatele měst a obcí, které na ní leží, i pro řidiče. „Dálnice by měla odstranit nehodová místa a zvýšit bezpečnost a plynulost na silniční síti,“ řekl Mátl.

23. září 2020

Klíčové však bude, aby stát dodržel svůj slib a zajistil peníze. „Je úžasné, že bude výstavba dálnice pokračovat. Jde o to, aby na ni byl dostatek finančních prostředků – i s ohledem na to, co se v této době děje,“ podotkl Bazala v souvislosti s ekonomickými obtížemi kvůli koronaviru.

V tom by však podle ŘSD problém být neměl. Stát už zajistil peníze na úsek D55 z Babic do Starého Města, jenž se začal koncem září oficiálně stavět, byť tam silničáři stále mají problém s výběrem firmy na záchranný archeologický průzkum, který má samotné stavbě předcházet.

Proti stavebnímu povolení na pokračování dálnice do Moravského Písku se zase už dříve odvolali ekologičtí aktivisté. Ministerstvo dopravy ale odvolání zamítlo.

Jedním z důvodů, proč aktivisté s povolením nesouhlasili, byla kompenzační opatření za zničené biotopy zvláště chráněných živočichů, jako jsou čmeláci, mravenci, užovky obojkové, koroptve polní, lejsci šedí či slavíci obecní. Chtěli také výsadbu nových stromů.

„Na celé dálnici D55 žijí chránění živočichové, vypořádali jsme se s tím v rámci povolování,“ sdělil ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Kvůli aktivistům stojí stavba D49 z Hulína do Fryštáku

Silničáři kvůli připomínkám nejen ekologických aktivistů stále čekají na stavební povolení na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ministerstvo dopravy chtělo původně povolení vydat do konce loňského roku, ovšem kvůli obrovskému množství námitek (bylo jich kolem 700) se tak dosud nestalo. Aktivisté už dříve mimo jiné napadli fakt, že silničáři zasáhnou do území s výskytem chráněného křečka polního.

„Cílem namítajících je, aby se stavba D49 v dané lokalitě nerealizovala,“ uvedl před časem mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

5. února 2019

ŘSD v současné době staví druhou část dálničního obchvatu Otrokovic, který je součástí D55. Jeho oficiální dokončení je naplánované na podzim 2021, řidiči by po něm ale mohli jezdit možná už v květnu.

Potom by začaly práce na posledním úseku této dálnice ve Zlínském kraji, z Napajedel do Babic. Ten má od letošního května územní rozhodnutí, stavební ruch by zde podle představ silničářů mohl začít v roce 2023.

„Podstatné je, že se začnou budovat i další úseky. Dopravní infrastruktura schází. Je třeba ji dokončit,“ dodal Bazala.