Seznamovací aplikace se mýlí. Nejde o to, zda se k sobě lidi hodí

Není ji přitom možné odbýt s tím, že její závěr je tak prostý, že tak přespříliš odpovídá zdravému rozumu, že tak jednoduché to přece být nemůže. Vědci z Michiganské státní univerzity totiž svůj výzkum, který vyšel v magazínu Journal of Research in Personality, pojali nadmíru, neobyčejně velkoryse. Zkoumali vztahy 2 500 sezdaných heterosexuálních párů, a to po dobu dvaceti let. Univerzita proto svou práci uvádí jako zatím nejobsáhlejší studii svého druhu, připomíná server Inc.

Klíčem není shoda a pomůckou nejsou algoritmy

Vědce zajímalo, jaké faktory, jaká konstelace podmiňuje spokojený, naplněný, šťastný vztah. Společné zájmy, shodná hodnotová nastavení, obdobné vlastnosti to podle jejich závěrů rozhodně nejsou. Klíčem ke šťastnému vztahu je mít vedle sebe hodného, vyrovnaného partnera, shrnuje server CBS Philly.

„Lidé investují spoustu času a energie, aby našli někoho, kdo se k nim hodí, kdo je kompatibilní,“ shrnuje vedoucí studie, profesor psychologie Bill Chopik na stránkách michiganské univerzity. „Jenže místo toho by se měli ptát: Je to hodný člověk? Nemá v sobě hodně úzkosti? Na těchto věcech záleží mnohem víc než na tom, zda jsou dva lidi introverti.“

Navzdory své popularitě se aplikace, které dávají lidi dohromady na základě „slučitelnosti“, podobnosti psychologických rysů, životního stylu nebo koníčků, podle jeho slov pletou. „Když přijde na vytváření algoritmů a psychologické párování lidí, nevíme toho tolik, kolik si myslíme, že víme. Netušíme, proč si srdce lidí vybírá, jak si vybírá. Na základě našeho výzkumu však můžeme vyloučit kompatibilitu jako jediný, nejdůležitější faktor,“ líčí.

Vědci pokládali párům otázky, na jejichž základě dvojice charakterizovali v pěti dimenzích takzvané Velké pětky. Ta načrtává pětifaktorový model osobnosti a tvoří ji extroverze, přívětivost, svědomitost, emoční stabilita a otevřenost vůči zkušenosti. Nejzásadnější vliv na šťastný vztah má přitom faktor přívětivosti a emoční stability.

Chopik připouští, že studie má samozřejmě limity. Jsou scénáře, například vyhrocený konflikt, kdy „být extrémně slušný, hodný není nejlepší volbou“. „A potom, většina lidí je přívětivá, hodná, takže je obtížné mezi nimi rozlišit a vybrat si,“ směje se a dodává, že lidé se navíc stávají hodnými s přibývajícím věkem: „I když nemusejí být přívětivé dnes, jednoho dne takoví být mohou.“

Odbornice a vztahy Rachel DeAlto, kterou oslovil magazín Salon, se závěry studie souhlasí. „Vždycky mluvím o laskavosti. Nakonec spolu nebudete vždycky souhlasit, nebudete vždy zastávat stejné pohledy ani sdílet tytéž hodnoty, když však k sobě dokážete být laskaví a soucitní, dokážete projít jakýmikoli nesoulady,“ cituje ji magazín.



