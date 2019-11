Myšlenky na sex přepnou mozek do módu lhaní, tvrdí studie

Výzkum v zásadě podle listu New York Post říká, že je-li šance skočit s někým do postele, řekneme v podstatě cokoli. A není to novinářská nadsázka. Autoři studie, která vyšla v magazínu Journal of Experimental Psychology, nemluví jinak. „Když se objeví možnost sexu, lidé snáze mění postoje a dopouštějí se klamné sebeprezentace. Jinými slovy si věci uzpůsobují, zkrášlují a někdy přímo lžou,“ píší v tiskové zprávě Rochesterské univerzity, kde se výzkum odehrál.