Jít na Elvise, IFU, GOBI: vojenský žargon, který ve filmech neuslyšíte

Mezi skutečně klasické patří například sarkastické SNAFU, tedy zkratka Situation Normal: All Fucked Up. Můžete být v klidu, všechno je tak, jako vždycky, respektive všechno se sype a nedaří vůbec tak, jak jste očekávali. Poprvé se SNAFU objevilo v hlášení mariňáků dne 16. června 1942, v reakci na to, že k jednotce nedorazily opakovaně požadované pohonné hmoty a munice.

V podobném duchu se nese i heslo GOBI. Znamená General Officer’s Bright Idea, v překladu „jasnozřivý, chytrý a velmi prozíravý nápad nejvyššího velení“. A ano, většinou to znamená přesný opak, ve hře je sarkasmus.

O poznání starší je hláška IFU, přesněji Imperial Fuck-Up. Pamatuje první světovou válku a snad prý i koloniální časy britského impéria. Typickým IFU je požadavek výrazného postupu, průlomu nebo rozhodné akce proti liniím nepřítele, který ovšem nevychází respektu ke strategickým plánům, ale je to spíše přání nejvyššího, od reality bojiště odtrženého velení.

Nařízená ofenziva pak snadno může degradovat do stavu FUBAR, kdy je celá jednotka Fucked Up Beyond All Recognition, tedy rozsekána a zmasakrována za hranici identifikovatelnosti.

Láska se nekoná, přístroji vládne magie

Vojenský život tomu rodinnému nesvědčí. Absenci manžela nebo otce snáší vojákovi blízcí nelibě. Proto je v armádě tak častý výskyt AIDS. Ne, nejde o zákeřnou chorobu, ale o Army Induced Divorce Syndrome, rozvod vyvolaný účastí v armádě. Většinou této fatální situaci předchází zpráva, které dnes už nejen vojáci důvěrně přezdívají Dear John. Dopisy začínající podobným oslovením totiž jen zřídka nesou příznivé poselství, dívka se v nich s vojákem většinou loučí.

Většinou pak za tím stojí nějaký Jodie. Tak je označován muž, který milou vojákovi odloudil. Může to přitom být i jiný voják, kamarád. Nikdo netvrdil, že vojna bude jen samá legrace.

FM není zkratkou vojenských radistů pro frekvenční modulaci, ale široce zaběhlým slovním spojením Fucking Magic, velmi eufemisticky přeloženo „zatracené kouzlo“. Je to univerzální odpověď na dotaz, jak ta či ona vychytávka nebo technická mašinka vlastně funguje. Třeba když potřebujete opravit rozbitý noktovizor. Zkratka je však poněkud matoucí, nadřízení ji totiž používají pro popis polních příruček, „Field Manuals“. A aby to bylo ještě o chlup chaotičtější, vojáci poptávající v klidu armádních stanů „polní manuály“ skutečně nehledají odbornou vojenskou literaturu k rozšíření vlastních znalostí, ale porno časopisy.

Co také dělat jiného, když vám v rámci volna nebyly nadřízenými zpřístupněny možnosti InI, tedy Intoxication and Intercourse, tedy omámení se alkoholem a trocha sexu?

Bolo, greeneye, falcons

TU značí Tango Uniform. Z akčních filmů jste možná odposlechli, že „tango“ dost často označuje cíl. V tomto případě se však jedná o nefunkční kus techniky, zaseklou zbraň nebo nepojízdný vůz. O věc, která teď rozhodně nepracuje pro vás, a tím pádem ve prospěch nepřátel.

Podobné je to s UAFB, které značí „užitečný tak, jako fotbalová pálka“. Ano, správně, ve fotbalu se pálky přece nepoužívají. A přesně tak je to pro vás prospěšné. Označovány tak jsou zbytečné zásoby, nepodstatné informace i nepříliš schopní kolegové.

Mezi sebou se vojáci častují pestrým názvoslovím. Přezdívkou „bolo“ se označuje voják, který ještě nedosáhl potřebné kvalifikace. Může jít například o mizerného střelce nebo celkově neschopného vojáka. Většinou je s ním potřeba mluvit v limitech Barney-style, tedy velmi jednoduše.

Jeho přesným opakem je greeneye, voják se zeleným okem, tedy ten, kdo má pro vojenské využití skutečně vysoký potenciál. Prostě talent od přírody. Ještě jsou tu ale modří sokoli, blue falcons. Ne, nejsou zrovna talentovaní, ale zato je mají v oblibě nadřízení. Většinou vás můžou dostat do pořádných problémů, za které však následky neponesou.

V táboře poznáte oběd podle přílohy

Život ve vojenském táboře je do značné míry ubíjející. Často se tu vstává O’ Dark Thirty, tedy tak časně ráno, že je vlastně ještě hluboká noc. A proč? Protože HUAW! Zkratka, parodující motivační pokřik „hurá“ mariňáků, znamená Hurry-up-and-wait. Líčí obvyklý scénář, vojáci vstanou a běží, aby byli nastoupeni… a následně delší nebo ještě delší dobu čekají, než dorazí i nadřízení s rozkazy.

U oběda se často neobejdete bez „masového identifikátoru“. Že to zní podezřele? Ve skutečnosti je to jen omáčka, která prozradí druh servírovaného masa. Pokud je na misce brusinková omáčka, jíte pravděpodobně krocana. Pokud je to jablečná omáčka, pochutnáváte si na vepřovém. Není divu, že pak často musíte navštěvovat Blue Canoe, modrou kánoi, tedy chemický záchod.

A poučka, abyste si dávali pozor na palbu z POO site, slovo „poo“ neznamená lejno, ale Point of Indirect Fire, tedy zatím neidentifikované místo nepřímé palby, odkud například na váš tábor dopadají minometné granáty.

Akce úspěšné více a méně

A co znamená BF, tedy Bravo Foxtrot? Je to hláška původně spíše námořní sekce armády, potvrzující, že na daném místě v udaný čas povolaní vojáci skutečně budou. Do pozemních armád pak stejná hláška expandovala jako „připraveni, vyčkávající na povel k zahájení akce“.

Opravdu si dobře rozumíme? Pak je na místě Lima Charlie, značící Loud and Clear, jasně a zřetelně. A nejspíš bylo načase, protože vojáci už jsou ve stavu Alpha Charlie: nudou se koušou do zadku. A po úspěšném výkonu, misi či zásahu je správný moment na fenomenální Bravo-Zulu, pochvalu. Nic však není jisté. I zjevně nenáročná situace může skončit jako Delta Sierra. Deep Shit, pořádný průšvih, ve kterém jsou vojáci až po uši.

Dá se to říct i zdvořileji a zahlásit do rádia Charlie Foxtrot. To značí Cluster-Fuck, přeložme to jako hromadný, mnohostranný problém s přidruženými komplikacemi. Když například vaše jednotka padne do léčky nepřítele a kromě palby pěchotních zbraní jste vystaveni ještě jejich stále přesnější artilerii, dochází vám munice a navíc zatím neexistuje možnost ústupu.

Taková situace může snadno vyústit v Soup Sandwich. Polévkový sendvič? Ano, zní to velmi podivně, ale vlastně to dává smysl. Když mezi dva tousty nalijete celou naběračku polévky, všechno vám takříkajíc proteče mezi prsty. Je to situace na mezní hranici řešitelnosti. Hlavně aby nikdo nešel na Elvise, tedy zmizel ve službě beze stopy a pravděpodobně padl do zajetí.