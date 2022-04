Znáte ji z Komanda i Smrtonosné zbraně. Země Val Verde je však výmysl

Objevila se ve filmu Komando, ve Smrtonosné pasti 2 z ní pochází generál Ramon Esperanza, právě Val Verde byla domovem snímku Pravěk útočí. Ve snímku Obří letadlová loď kotví USS Georgetown právě v přístavu Val Verde, v oné exotické zemi se odehrává i epizoda seriálu Dobrodruzi, s.r.o.

Atraktivní zemi dodal filmařům slavný hollywoodský scénárista a spisovatel Steven E. de Souza. Pro potřeby své tvorby načrtl v hrubých obrysech zemi, která je navzdory svým přírodním krásám učiněným magnetem na problémy. V níž se v pětiletém rytmu střídají nemilosrdní diktátoři, pralesy jsou plné nejrůznějších povstaleckých skupin a drogových kartelů, mimo to do ní létají na rituální lov nemilosrdní nimrodi z jiné planety.

Především je to stát, který je fiktivní, takže nehrozí diplomatické ani právní konflikty, ať se již ve filmu použije jakkoli.

Dokonalý svět pro filmaře

De Souza nutně potřeboval zemi decentně středoamerického či jihoamerického střihu. Tak trochu Guatemalu nebo Guyanu, tak trochu ostrovní Kubu. Ale rozhodně si nepřál vyvolat diplomatickou roztržku. Proto vytvořil své kouzelné Val Verde, Zelené údolí. Zemi s portugalsko-italsko-španělským koloniálním dědictvím, ekonomikou založenou na pěstování tropického ovoce a příležitostné produkci koky. Ukázkovou banánovou republiku. Vzhledem k tomu, že v osmdesátých letech byly reálné vztahy Spojených států se zeměmi pod jižní hranicí Mexika slušně řečeno komplikované, schválil Hollywood toto tvůrčí opatření s nadšením.

„Byl to v podstatě vtípek, který se nečekaně ujal,“ říkal později de Souza. „Val Verde je něco jako Guyana, země v karibské oblasti. Se spoustou neprobádaných deštných pralesů, množstvím rozmanitých domorodých kultur. Jsou tu tajemné opuštěné chrámy ztracené v džungli, stejně jako pobřežní turistické resorty s plážemi.“

Jezdí tu starší ročníky aut, zjevně pod vlivem inspirace kubánského dovozního embarga. Pije se tu kvalitní rum, občas je tu horko k zalknutí. Ulice střeží vojáci, obávající se politického převratu. Ten pravidelně přichází, většinou díky levicovým partyzánům, jejichž revoluci sponzoruje pěstování koky.

Když do Val Verde, tak jen s Oceanic Airlines Spojení mezi fiktivními i reálnými zeměmi ve scénářích hollywoodských trháků, ale také v komiksech nebo televizních seriálech, zpravidla zajišťuje letecká společnost Oceanic Airlines. K letu ji však doporučit nelze. Pravděpodobnost, že havarujete či budete mít během letu nějakou vážnou nehodu nebo se stroje zmocní únosci, zavání jistotou. Tvůrci scénářů ji totiž využívají jako fiktivní společnost, která je kulisou dramatického děje. Vyhnou se tak žalobám od skutečných leteckých společností. Nehodou letounu Ocean Airlines začíná i fenomenální seriál Ztraceni (2004).

Poprvé Val Verde vstoupilo na filmové plátno v roce 1985. Dceru někdejšího velitele elitní bojové jednotky Johna Matrixe, ztvárnil ho samozřejmě Arnold Schwarzenegger, totiž unesou žoldáci, kteří tak hlavního hrdinu vydírají, aby jim pomohl s vraždou prezidenta Val Verde.

O dva roky později se však fiktivní země připomíná znovu, a opět je u toho Arnold. Když pronáší jeho hlavní postava béčkového, ale kultovního filmu Predátor Alan „Dutch“ Schaefer svou slavnou hlášku „Pak se tato země změní v peklo, vedle kterého vám bude i Kambodža připadat jako Kansas“, myslí tím právě Val Verde. Skalní fandové se teď možná rozhořčeně zvedají ze židlí a vydávají se ke svým zaprášeným VHS přehrávačům. Predátor že se neodehrává v Guatemale?

Pravda je taková, že situovat dějiště Predátora do reálné země se ujalo až v devadesátých letech, když už se mezinárodní politická situace poněkud zklidnila. Do té doby se mimozemský nimrod procházel po džunglích Val Verde, z Guatemaly tam tým žoldáků pouze přiletěl.

Val Verde však neřeklo ani tak své poslední slovo, v roce 1988 si zahrálo i revolucí rozvrácený přístav, v němž kotví letadlová loď v seriálu Obří letadlová loď. To už se však stalo hollywoodskou legendou.

Miliardy z neexistující země

Vzpomínáte ještě na dvojku Smrtonosné pasti? Ano, přesně tu, kde Bruce Willis v zasněženém letištním terminálu likviduje teroristickou hrozbu. Zlý generál Ramón Esperanza, kterého si zahrál Franco Nero a kvůli němuž k celé polízanici došlo, totiž také pochází z Val Verde.

Na malou tropickou zemičku je to spousta dobrodružství. Zvlášť, když k tomu přidáme dravé dinosaury, kteří se tu objevili v roce 2013 ve filmu Pravěk útočí. A doplníme hororové scény filmu The Theta Girl z roku 2017, akční komediální podívanou z filmu Commando Ninja z roku 2018. Zmínka o Val Verde nechybí ani ve čtrnácté sérii Námořní vyšetřovací služby. Stranou nestojí ani komiksová produkce, která do zdejších pralesů implantovala i příběh o Vládkyni džungle Sheeně, nebo videohry, právě ve Val Verde se odehrává část Broforce.

Val Verde je možná malá země, ale umělecká licence na ni nepřímo navázaná už dokázala generovat sumu 5,3 miliardy dolarů na tržbách z prodeje filmů. Což na neexistující zemi není vůbec špatné skóre.

Ještě prozraďme, která reálná místa Val Verde propůjčila svou tvář. V Komandu to bylo losangeleské letiště Long Beach Airport, valverdský přístav z Obří letadlové lodi je ve skutečnosti kalifornské San Pedro, zatímco vnitrozemskou krajinu Val Verde představovala oblast Valencia v Kalifornii. Predátorské vydání Val Verde se poté točilo v Puerto Vallarta a Palenque v Mexiku.