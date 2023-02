Opravdu tohle potřebuju? Šedesátník se zkusil zbavit odporu k sociálním sítím

Mám milé kolegy. Zejména ti dva o dvacet let mladší jsou dynamičtí a moderními trendy ošlehaní, takže co chvíli přicházejí s podnětnými nápady. Onehdy se vytasili s myšlenkou, ať si i já coby šedesátník založím účty na sociálních sítích. Opakuju, jsou to příjemní mládenci, tudíž jsem to nebral jako poťouchlost. Tvářili se přátelsky, jako by mi chtěli dopřát, abych konečně poznal tu slast, až se jako spousta jiných zamiluju do Facebooku, Instagramu nebo TikToku.

Sám jsem nikam nic nenapsal a nepověsil. Proč bych to dělal? Kdo by na to byl zvědavý? Jaký by to mělo smysl?