Lidé se ho zbytečně bojí, říká hvězda českého účetnictví. Nadchla tisíce lidí

Váš účet na sociálních sítích sledují desítky tisíc lidí. Překvapil vás zájem o témata jako účetnictví a podnikání?

Ano, rozhodně mě překvapil. Měla jsem zkušenost, že naši klienti mají rádi, když jim informace předáváme jednoduchou formou, a cení si toho, jak s nimi komunikujeme. A mnoho lidí mi říkalo, že bych měla učit, ale to by mě asi nebavilo. TikTok mi přišel jako dobrá platforma, kam bychom mohli dávat naše tipy. Věřila jsem, že to bude fungovat, ačkoli mě ostatní zrazovali. Dokonce si ze mě na facebooku dělala legraci skupina „marketingový bizár“. Potvrdila se mi ale původní domněnka, že lidi budou účetní témata zajímat. Překvapil mě jen jejich počet.

Rozhodla jsem se, že vybuduji pobočkovou síť, což zatím žádná účetní firma u nás neudělala. Měsíčně nám přibude padesát klientů, a stále tak potřebujeme nové lidi. Jana Jáčová