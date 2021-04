S pomocí mafie. Populární americký guvernér vedl tajnou zákulisní hru

V USA byl tak populární, že se stal guvernérem státu New York a zkoušel se dostat i do Bílého domu. Thomas E. Dewey (zemřel před půlstoletím, v březnu 1971) totiž ještě jako prokurátor dostal za mříže mafiánského bosse Luckyho Luciana. A byl to opět Dewey, kdo o pár let později téhož mafiána nechal za válečné zásluhy z vězení zmizet...