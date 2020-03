Hitler mu ruku nepodal, ale Roosevelt také ne. Příběh Jesseho Owense

Olympijské hry

Dalších 8 fotografií v galerii Jesse Owens (vpravo) vítězí v běhu na 100 metrů na olympiádě v Berlíně 1936. | foto: Profimedia.cz

Za necelou hodinu dokázal překonat tři světové rekordy a svými výkony osobně zkazil náladu Adolfu Hitlerovi. Z kluka, co pomáhal na polích sklízet bavlnu a kukuřici, se stal olympijským šampionem, později showmanem, koučem, motivátorem, celebritou. „Každý z nás může dokázat, co si zamane,“ říkával Jesse Owens – od jeho smrti dnes uplynulo přesně 40 let.