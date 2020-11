Protesty v Itálii podněcuje mafie, koronavirové restrikce jí kazí byznys

Ještě před vyhlášením dalších restrikcí minulý víkend se v pátek večer v Neapoli uskutečnily demonstrace proti jejich zavedení. Demonstranti na policii házeli kameny a pálkami bušili do policejních aut. Napadli i některé novináře. Vincenzo de Luca, prezident Kampánie, popsal útoky jako „guerillovou válku“.

Anonyme Citoyen @AnonymeCitoyen - Les journalistes de @SkyTG24 ont été pris a partie par des manifestants hier lors de la manifestation contre le #CouvreFeu à #Naples. #Napoli #COVID19 https://t.co/z1AMQbBlhe oblíbit odpovědět

Demonstrace se oficiálně konala na podporu restauratérů, kteří patří mezi podnikatele nejvíce zasažené protikoronavirovými omezeními. „Násilí bylo takové úrovně, že je nelze považovat za jednání majitelů restaurací, podnikatelů nebo pracovníků,“ zpochybnil ale pokojný záměr demonstrace Federico Cafiero De Raho, hlavní protimafiánský prokurátor.



Podle něj byl „opravdový, hmatatelný útok na stát“ pečlivě připraven alespoň týden dopředu. „200 skútrů sledovalo demonstraci a po dohodnutém signálu zaútočily na bezpečnostní složky,“ řekl Cafiero De Raho listu Il Mattino. Z organizace násilností obviňuje čtyři rodiny mafiánské organizace Camorra, která má v Neapoli své sídlo.

Stejně jako pro ostatní zločinecké gangy, i pro Camorru jsou protikoronavirové restrikce nepříjemnou překážkou v jejich byznysu. Zesílené policejní kontroly, zavřené restaurace a lidé uvěznění doma činí obtížnějším vybírání výpalného a prodej drog, vysvětlil serveru Politico Giuseppe Antoci, prezident výzkumného střediska zaměřeného na mafii. „První lockdown (mafiánské klany) zdrtil,“ tvrdí Antoci.

Nové příležitosti

Koronavirová krize pro mafiánské skupiny představuje ale i příležitost. Mafie využívá protesty k vyvolání obecné nedůvěry vůči státu. „Vyhovuje jim vytvořit klima konfliktu mezi lidmi a státem. (Mohou tak) ukázat, že stát tu není pro vás a nabídnout vám pomoc. Tím si rozšiřují síť spojenců,“ poukazuje Antoci.

Podle listu The Guardian si mafie získávala během celostátního lockdownu vděčnost místních obyvatel rozdělováním bezplatného jídla chudým rodinám, které se nacházely v karanténě. Jsou známy též případy, kdy finančně pomáhá podnikatelům, kteří těžce zápasí s propadem tržeb způsobených pandemií.

„Mafie může zneužít narůstající chudoby k nabrání dalších rekrutů do organizace,“ varovala italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová. Podle senátorky Nicoly Morraové, šéfky parlamentního protimafiánského výboru, na jihu stále existuje mýtus „hodného mafiána, který ochraňuje a stará se“ o slabé. Sociální potíže způsobené pandemií jej mohou dále podpořit.

Policejní orgány zvláště znepokojuje vstup mafie do podniků, které se potácí na hraně bankrotu. To, co se zprvu zdá jako záchrana potácejícího se byznysu, se podnikateli může brzy vymstít. Při neschopnosti splácet vysoké, přehnané splátky mafie převezme podnik a využije jej pro vlastní obchodní operace.

„Je to dobrá technika, protože činí policejní vyšetřování mnohem obtížnějším,“ uvádí Enzo Ciconte, autor několika knih o organizovaném zločinu. Vstupem do legálního podnikání mafie nejenom získává vhodný prostředek pro praní špinavých peněz, ale též přístup k dalším ekonomickým příležitostem, jako jsou dotace Evropské unie z plánu ekonomické obnovy. Někteří mafiáni byli schopni obdržet sociální příspěvek určený pro nejchudší obyvatele a to i přesto, že patřili mezi boháče.



Infiltrace mafie do lukrativního nemocničního byznysu podle listu The Financial Times částečně vysvětluje, proč Itálie měla na jaře takové problémy s vlnou nakažených a vysoké počty mrtvých. Léta korupce v nemocnicích, vyvádění peněz a úmyslný nákup nekvalitního vybavení způsobily, že zdravotnictví v některých regionech zvláště poškozených organizovaným zločinem, například v Kalábrii, nebylo na pandemii vůbec připraveno.

Úřady se pokoušejí proti mafiánským praktikám bojovat prostřednictvím takzvaných „protimafiánských zákazů“, které znemožňují podezřelým podnikům žádat o veřejné zakázky. Italští prefekti vydali od začátku roku více než 1 600 takových zákazů, uvedlo ministerstvo vnitra, podle deníku Repubblica je to asi o 25 procent více ve srovnání s rokem 2019.