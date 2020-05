Češi si ulehčují situaci humorem. Jaké vtipy o koronaviru kolují

Leden. Dokud se koronavirus zdržoval výhradně na čínském území, bylo české žertování relativně vlažné: „V Číně by zabili dvě mouchy jednou ranou, kdyby vymysleli roušku, která zabrání nakažení a zároveň zavře hubu kritikům režimu,“ zněl ojedinělý vtip. Sem tam se rozebíraly medicínské aspekty nákazy: – Nakazit se můžete prý i přes oční sliznici! – Tak to pozor, aby vám nikdo nepadl do oka!