Češi v době koronavirové neztrácejí humor. Vznikají naučná videa i výzvy

Video policisté zveřejnili ve středu na svých sociálních sítích. Určeno je především dětem. „Naučte děti tento taneček! Až to všechno skončí, sejdeme se na Vypichu a dáme si to společně! Slibujeme!“ uvedli na svém Twitteru.

Postup tance je jednoduchý. Policisté nejdříve předvádí, jak si udržovat odstup od lidí, jak si umýt ruce a to, že si nemají lidé sahat na obličej. To vše do zvuku písničky se stejným textem v angličtině. Obdobné preventivní kreslené video například již dříve vytvořil Vietnam.



Policisté nejsou jediní, kdo těžké období a větší pracovní zátěž kvůli koronaviru berou s humorem. Ministr vnitra Jan Hamáček se ve středu pochlubil videm hasičů. „Hasiči jedou na plné pecky, přivážejí svými autobusy Čechy domů ze zahraničí. Zatím 11 cest a přes 300 lidí. A přestože je situace vážná, neztrácejí smysl pro humor. Chlapi, díky moc!“ uvedl na Twitteru.

VIDEO: „Krotitelé virů“ dezinfikují záchranný autobus HZS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záběry zachycují dva hasiče v ochranných oblecích. Zatímco jeden čistí vnitřek autobusu, druhý jej řídí. Video doplňuje písnička z filmu Krotitelé duchů.

Vláda ve středu na své jednání taktéž odsouhlasila nařízení, podle kterého musí od čtvrtka nosit všichni občané na veřejnosti roušku, respirátor nebo alespoň mít jakýmkoliv jiným způsobem zakrytá ústa a nos.

Již dříve na internetu vznikly různé výzvy, které se snažili podpořit nošení roušek na internetu. V návaznosti na to reagovali například i pražští hasiči na několik hodin úpravou svého loga.

Nebyli jediní. Své logo si upravil na Twitteru i účet Pražské integrované dopravy, oficiální účet Českého florbalu nebo hokejový klub Bílí Tygři Liberec.

Aby se lidé nebáli nosit roušku na veřejnosti, vznikl také hastag #rouskyvsem. Lidé pod ním sdílejí své fotografie v rouškách a vybízí další k jejich nošení. V rámci podpory a solidarity se taktéž na sociálních sítích začaly sdílet příspěvky s označením #jsmevtomspolecne a #spolutozvladneme.

Na internetu se objevilo také předabovaný a tedy fingovaný rozhovor náměstka zdravotnictví Romana Prymuly z jeho rozhovoru pro Českou televizi. Ve videu říká, že „lidi nezachrání ani jídlo z Lidlu“ a že nejlepší je „kupovat náhrobní kamery a rakve“. Redakce iDNES.cz upozorňuje, že se jedná pouze o vtipné video a že náměstek nic takového nikdy nepronesl.

Současné situace se chytl umělec stojící za účtem Opráski.

„Vlaztňe nevime, s jakí dobi jě tenle oprásek, ael hťěli bihom apleovad na šecki, abi fťíle dobjé nozili ocharní pomúcki. Ďiki a šiřte dál!!! (Infromace, ne viruzi kikoťi!!!)“ napsal umělec ke svém poslednímu dílu na Instagramu, ve kterém naráží na aktuální problém s nedostatkem zdravotnických pomůcek v Česku.

Populární se v posledních dnech stala také červená mikina. O její popularitu se zasloužil ministr vnitra Jan Hamáček, který měl červenou mikinu a rifle na posledních tiskových konferencích po jednání vlády.



Ve čtvrtek se ministr pochlubil na Facebooku tím, že stejný outfit pak zvolili i další členové krizového štábu na ministerstvu. „Tak tohle mě dostalo. Krizový štáb na vnitru si pro mě připravil překvapení. Všichni se sešli v červených svetrech. S takovým týmem to půjde!“ pochlubil se.