Babiš vyšlehal Moniku dvoumetrovou pomlázkou, video se stalo terčem vtipů

Premiér Andrej Babiš se ve videu do oslav Velikonočních svátků zapojil i se svojí manželkou Monikou. Svátky podle svých slov tráví doma s rodinou. Koledoval i s pomlázkou, která podle něj měla dva metry. Premiér tím chtěl prý zdůraznit nutnost dodržování odstupů mezi lidmi na veřejnosti.

„Dva metry neplatí v rodině, ale všude jinde ano. Nejlepší je být doma,“ vzkázal ve videu. „Lidé skutečně musí dodržovat vládní nařízení. Rozestupy je nutné udržet i například u výdejních okének s občerstvením,“ apeloval premiér.

Jeho video, zejména vyšlehání Moniky, se stalo na sociálních sítích terčem vtipů.



Ve videu však znovu nabádal lidi k tomu, aby důsledně dodržovali vládní nařízení. „Prodloužili jsme nouzový stav, bohužel někde to naši spoluobčané nedodržují. Pokud to teď pokazíme, bude to mít velice negativní důsledky. Jak to proběhlo, se dozvíme až za sedm až deset dnů,“ řekl ministerský předseda.

Babiš v předvelikonočním rozhovoru pro iDNES.cz apeloval na lidi, aby i když bude o Velikonocích pěkné počasí, nepolevovali v dodržování opatření. „Hlavně si to teď přes Velikonoce nepokazme,“ řekl.

Podobné poselství přednesl i v televizním projevu k národu. „Letos ale budou Velikonoce, jak už určitě víte, úplně jiné. Musí být. Bohužel. Chci Vás požádat z celého srdce, abyste nám s tím pomohli. Každý z vás,“ říkal. „První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0. Ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď. Prosím, dejme to všichni,“ dodal.