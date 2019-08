Kalendář Pirelli 2020 pátrá po kráse, čistotě a síle Shakespearovy Julie

Kalendář Pirelli je tedy rámován příběhem, v němž režisér hledá svou Julii. „Není v tom žádný Romeo, jen Julie. Přicházejí na casting, odpovídají na otázky, odhalují, jak postavu vidí ony samy, poté v kostýmu představí jednu z pasáží Shakespearovy tragédie,“ líčí Roversi.

A jako pečlivý pozorovatel s vnímavostí pro detail dodává, že fascinující bylo, jak ženy, které si pozval před objektiv, vystupovaly. Ač jsou profesionálky, jako by to byl jejich vůbec první casting. „Bylo v tom něco nevinného, naivního a upřímného. Co opravdu odkazovalo na Julii,“ líčí. A nezastírá, že svůj přístup nemyslel jako manýru. „Chtěl jsem skutečný casting. Se ženami, které v sobě ponesou životní cestu žen dneška, z rozličných zemí a kultur,“ vysvětluje.

Před jeho „režisérským“ objektivem se objevily americké herečky Yara Shadidi, Kristen Stewartová a Indya Moore, čínská zpěvačka Chris Lee, španělská hudebnice Rosalía, britské herečky Claire Foy, Mia Gothová a Emma Watsonová a jeho dcera, francouzsko-italská umělkyně Roversi.

„Každá z nich byla úžasná. Do projektu, který oslavuje především krásu a lásku, s sebou všechny přinesly napětí a hodně emocí,“ skládá hold.

Yara Shadidi si pro Roversiho konkurz vybrala scénu, kdy Julii rodiče vyhrožují, že ji kvůli její lásce zavrhnou. A herečka v magazínu Vogue doznává, že onu pasáž vnímá jinak, než když ji poprvé studovala ve škole. „V Juliině iracionalitě je opravdová síla. Stát si za tím, co člověk chce, mít vůli odmítnout společnost, právě to je motivem jejího příběhu,“ vypráví a dodává, že na téma síly a moci se soustředily všechny představitelky Julie.

„Oddat se někomu jinému je, myslím, nejsilnější věc, kterou můžete udělat,“ soudí Kristen Stewartová a doplňuje: „Jsem velkou obhájkyní postavy Julie. A Julie jsou všude, docela všude. Rovněž si myslím, že jsem jak Julie, tak Romeo.“

Roversiho zpracování kalendáře Pirelli se představí na sklonku letošního podzimu, fotograf však přiznává, že Julii, její otisk v dnešních ženách, bude hledat donekonečna. „Myslím, že každá žena má svou vnitřní Julii. Nakonec je onen příběh o lásce a Julie je snem,“ říká.