Kalendář Pirelli 2020 fotí poprvé Ital. Ve Veroně Romea a Julie

Ostatně, láska je přiznaným rámcem jeho tvorby. „Pořídit snímek je pro mě aktem lásky, spojením se zbytkem světa. Je to jako polibek. Je to jako vyměnit si pozornost, ohledy, zájem,“ cituje umělce server AnOther.

Roversiho angažmá přitom souzní s trajektorií kalendáře Pirelli, který se od sexy linky posunul k vyprávění příběhů. „Když začínám fotit, schází mi jistota. Portrét je setkáním mezi mnou a focenou osobností, setkáním, při němž není nic jistého. Nevím, co se stane. Nevím, jaké to bude. Nevím, jaký snímek bude na konci. Je to záhada, kterou spolu zkoušíme odhalit. Není to jen zachycení toho, co děláme, spíš zachycení toho, co spolu odhalujeme,“ líčil fotograf.

Velké jméno světové fotografie

Paolo Roversi se narodil v roce 1947 a vášeň pro fotografii jej pohltila o sedmnáct let později na rodinném výletě do Španělska. Hned po návratu si doma pořídil temnou komoru a začal fotit. Jeho profesionální dráha odstartovala v roce 1970, kdy začal pracovat pro agenturu Associated Press, připomíná server The Eye Of Photography.

Brzy však přesedlal na módní fotografii, pracoval pro časopis Elle. V listopadu 1973 přijel do Paříže a nikdy ji neopustil. Pracoval jako asistent svérázného britského fotografa Lawrence Sackmanna. „Byla to velmi svízelná osobnost. Většina jeho asistentů po týdnu utekla. Naučil mě však všechno, co jsem potřeboval, abych se stal profesionálním fotografem. Naučil mě kreativitě,“ vzpomíná na svém webu Paolo Roversi. A dodává poučení, které mu učitel předal: „Stativ a fotoaparát musí být stabilní, ale tvoje oči a mysl volné.“

Poprvé si zjednal reputaci svou kampaní pro Dior v roce 1980, uprostřed osmdesátých let si vydobyl pevné místo ve světové fotografické elitě. Jeho práce vydávají magazíny jako Vanity Fair, Vogue, pracuje pro značky jako Armani, Chanel, Lancôme. Portrétoval například Rihannu, Björk, Annie Lennox a Tildu Swintonovou nebo Kate Mossovou, vypočítává server WWD.

Jeho doménou jsou černobílé velkoformátové, polaroidové fotografie, sází na klasickou vizualitu. „Na snímku je vždy důležitý kousek mě samotného,“ říká Roversi, proces své tvorby prý proto nazývá spíše „dávání fotografie“ než „braní si obrázku“. „Myslím, že fotky nejsou jen něčím, co vidíme před svýma očima, myslím, že jsou uvnitř nás,“ soudí. Podle italské tiskové agentury bude prvním italským fotografem, jehož firma Pirelli tvorbou svého ikonického kalendáře pověřila.

Vydání kalendáře Pirelli pro rok 2019 představilo na snímcích Alberta Watsona například Gigi Hadidovou, Julii Garnerovou nebo Sergeje Polunina. „Chtěl jsem vytvořit něco víc než jen něčí portrét. Mým cílem byla fotografie ve své nejryzejší podobě, která nahlédne do nitra žen a vytvoří situace, jež předají pozitivní zprávu o ženách dneška,“ prohlásil Watson.