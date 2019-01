Náš bůh měl 24 druhů letadel, zaznělo na vědeckém kongresu v Indii

Událost to byla velkolepá. Na 106. indický vědecký kongres se sjely stovky účastníků ze šedesáti zemí světa včetně tří nositelů Nobelových cen. Setkání trvalo pět dní, od 3. do 7. ledna, sponzorovala ho indická vláda a jeho ústředním tématem byla „Budoucnost Indie: věda a technologie“.

Přesto za akcí zůstaly rozpaky. A kdyby jen ty, především též stud. Alespoň na straně skutečných vědců. Kongres s mnoha kvalitními semináři a přednáškami zcela zastínila vystoupení několika účastníků, která rozhodně nebyla úzkoprsá.

Stará Indie dala světu letadla i umělé oplodnění

Především zaujal výzkumník Kannan Jagathala Krishnan. Nejprve velmi pokorně z pódia ohlásil, že všechny poučky vědců, jako byl Isaac Newton, Albert Einstein nebo Stephen Hawking, jsou mylné. A nejen to: „Všechny fyzikální teorie jsou chybné.“

Litovat však není třeba, lidstvo v nevědomosti nezahyne. Se vší skromností totiž Krishnan přiznal, že zjednal nápravu. „Moje teorie vysvětluje všechno. Bude to sjednocená teorie, která vysvětluje jak planetární fyziku, tak kvantovou,“ ohlásil podle listu Hindustian Times. Podle jeho návrhu by se gravitační vlny, na základě jeho revize teorie gravitace, měly přejmenovat na „vlny Nárendry Módího“, podle stávajícího indického premiéra. Revidovaný pojem gravitační čočky by měl zase nést jméno indického ministra vědy a technologií Harshe Vardhana.

Nepřehlédnutelná sdělení přineslo rovněž vystoupení profesora anorganické chemie z Andhra University Nageswary Raa. Zaměřil se na otázku „vědy v indickém životním stylu“ a vyložil, jak hluboké kořeny věda v Indii má. Například plození dětí ze zkumavky znala jeho země již před mnoha tisíci let. Doklad? Staroindický epos Máhabhárata. Uvádí se v něm přece, že legendární princezna Gandhari měla sto dětí, ne?

„Jak by nějaká žena mohla mít za svůj život sto dětí?“ položil si ve své prezentaci řečnickou otázku Rao. A sám si odpověděl. „Máhabhárata říká, že sto oplodněných vajíček bylo položeno do hliněného hrnce. Nejsou to tedy snad děti ze zkumavky? Výzkum kmenových buněk se v této zemi odehrál před tisícovkami let,“ prohlásil.

Na dalekosáhlou vědeckou tradici své země byl patřičně pyšný. „Ještě dnes mnozí lidé nerozumí tomu, co to je kmenová buňka. My měli tuto technologii před tisíci let,“ cituje jej list Washington Post.

Charakter Indie jako historického vědeckého předvoje demonstroval i tvrzením, podle něhož disponoval staroindický bůh Ravana celkem čtyřiadvaceti typy vzdušných lodí. „Dokonce i bratři Wrightové převzali myšlenku aeroplánu z Pushpak Vimána krále Ravany z Rámájany,“ uvedl Rao s odkazem na mýtické létající paláce ze starověkého indického eposu.

Neuvěřitelných tvrzení byla vědcova řeč plná. Prohlásil též, že král Ráma měl zbraně, které dokázaly vyhledat cíl, zasáhnout ho a poté se zase vrátit zpět ke králi, jak uvádí server Business Standard.

Darwinovu teorii zpochybnil Rao s tím, že lidskou evoluci vyjadřuje mnohem lépe deset ztělesnění bohy Višny. Z prostého důvodu: „Plánují totiž i to, co přijde po lidech.“

Podívejte se na vystoupení Kannana Jagathalaa Krishnana a Nageswary Raa

Dinosaury odkoukal západ od nás

Indické dominanci na poli vědy zasvětil svůj příspěvek i geolog Ashu Khosla z Panjab University, který se věnuje více než pětadvacet let výzkumu existence dinosaurů v Indii. „Američané a Britové převzali koncept dinosaurů z Véd,“ prohlásil podle serveru Scroll.in s odkazem na soubor staroindických textů.

Zdrojem vědomostí o pravěkých zvířatech přitom není nikdo jiný než bůh Brahmá. „Existence dinosaurů si byl plně vědomý a dokonce se o nich zmiňuje i ve Védách. Pán Brahmá objevil dinosauří existenci na Zemi před kýmkoli jiným,“ zdůraznil geolog a své tvrzení podpořil jednoznačně platným a ryze vědeckým argumentem: „Neexistuje přece nic, o čem by Pán Brahmá, který je tvůrcem tohoto vesmíru, nevěděl.“

A i on zdůraznil důležitost Indie v této otázce, byla totiž přímo „ohniskem dinosauřího vývoje“. Dokonce i slovo dinosaurus pochází ze sánskrtu. „Slovo ´dino´ znamená hrozný, odkazuje na ´daayan´, čarodějnici, a ´saur´, což jinak znamená ještěr, a pojí se se slovem ´asur´,“ vyložil publiku a pro jistotu základ svého argumentu shrnul do jasné věty: „Takže vše, co na Zemi existuje, je již dobře zaznamenané ve Védách.“

Vědec připouští, že se najdou pochybovači a skeptici, kteří budou jeho pramen odmítat. „Lidé budou existenci Pána Bráhmy odmítat, dokonce budou zpochybňovat, zda napsal Védy on. Vědecký důkaz nemáme, ovšem největším důkazem jsou Védy samy o sobě,“ ujistil posluchače.

A spojení Indie s dinosaury ukázal i na vlastním objevu. V roce 2001 totiž nalezl na břehu řeky Narmady pozůstatky dinosaura. Nejprve měl za to, že byl spojený s tyrannosaury ze Severní Ameriky, nakonec však se svými spolupracovníky došel k závěru, že objevený dinosaurus byl exkluzivně indický, který neměl se západními dinosaury nic společného. Dostal jméno Rajasaurus Narmada ensis, píše list Indian Express.

K pseudovědě vede nacionalismus a náboženské tmářství

Mezi seriózními vědci způsobil záznam svérázných prezentací z YouTube nejen rozpaky, ale též pohoršení. Proti prostoru, který indický vědecký kongres poskytl pseudovědeckým hlasům, se postavil například Kushagra Agrawal z Indian Institute of Technology nebo nositel Nobelovy ceny biolog Venkatraman Ramakrishnanm, ještě během samotného kongresu se konalo protestní shromáždění.

Podle mnohých kritiků je problémem propojení vědy a politiky, píše americký server National Public Radio. Za religiózními vstupy na racionální, vědeckou půdu je premiér Naréndra Módí a jeho strana Bháratíja džantá napojená na pravicovou skupinu Ráštríj svajamsévak sangh s ideologií hindského nacionalismu. Právě tyto síly se snaží vědu „ohnout“ ve prospěch indického nacionalismu, hinduistické víry, hodnot, tradic.

„Ono ohýbání má mnoho podob, protežování studií a expertů, kteří vládní perspektivu podporují, omezování vědců, jejichž závěry jsou proti vládní politice, skrze finanční škrty a tak dále,“ tvrdí server Firstpost.com.

Na politizaci vědy poukazuje i biolog Ramakrishnan. „Mezi organizátory kongresu a vědci je příliš politiky a spousta soupeření o to, kdo bude sedět na pódiu, když má řeč premiér,“ uvedl pro server Scroll.in. A ve věci pseudovědeckých přešlapů kongresu se otázal: „Proč proti tomu nevystoupí premiér nebo jiní vysocí představitelé?“

Je to dotaz dobrým směrem, ovšem důvody Módího mlčení jsou očividné. Ostatně, sám Módího někdejší ministr pro vzdělávání Satya Pal Singh rozčísl vědeckou komunitu loni, když prohlásil Darwinovu teorii za vědecky špatnou. To proto, že „naši předchůdci, ani ve psané, ani v ústní podobě, nikdy nezmínili, že by viděli, jak se opice mění v člověka“.