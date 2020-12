Dražte sadu tří kalendářů Pirelli. Je mezi nimi i Helmut Newton

S ohledem na globální pandemii firma Pirelli ohlásila, že vydání pro rok 2021 nepřipraví a místo toho dá sto tisíc eur na boj s koronavirem. Tradici aukcí na iDNES.cz, jejichž výtěžek pomáhá Masarykovu onkologickému ústavu v Brně, však nepřerušujeme.



Do dvacátého ročníku dražby míří sada hned tří kalendářů Pirelli.

Jednotlivě se ročníky vydražily dohromady za 558 tisíc

Vydání pro rok 2002 se vydalo do paramountských filmových studií v Hollywoodu, fotograf Peter Lindbergh do nich zavedl například modelky Amy Smartovou, Brittany Murphy, Kieru Chaplinovou či Julii Stilesovou. V dražbě vynesl 56 tisíc korun.

Edice pro rok 2010 byla díky Terrymu Richardsonovi překvapivým a velkolepým návratem k erotice šedesátých a sedmdesátých let. V přírodě mu pózovalo jedenáct světových topmodelek, kromě dvou Brazilek Gracie Carvalhové a Any Beatriz Barrosové to byly Srbka Georgina Stojilijkovicová, Eniko Mihaliková z Maďarska, Marloes Horstová z Nizozemska, Catherine McNeilová, Abbey Lee Kershawová a Miranda Kerrová z Austrálie a trojice Angličanek Lily Cole, Daisy Lowe a Rosie Huntingto-Whiteleyová. Dražba kalendáře patřila k rekordním, vítěz dal za výtisk 401 tisíc korun.

24. července 2017

Do říše černobílé smyslnosti, ženské vitality, rafinovaného erotična zval čtenáře kalendář Pirelli pro rok 2014. Jeho autorem je slavný Helmut Newton a své modelky tehdy pozval na Grand Prix do Monte Carla a toskánské krajiny. Jeho snímky jsou holdem neorealismu. Výtisk kalendáře se ve dražbě prodal za 101 tisíc korun.



Celkem se tedy všechna tři vydání kalendáře prodala za 558 tisíc korun.

Dvacetiletá tradice

Aukce skvostných propojení fotografického mistrovství, ženských půvabů, osobností a síly a nejpůsobivějších destinací jsou se serverem iDNES.cz spojeny již od kalendáře pro rok 2002. Aukcí kalendáře Pirelli se na iDNES.cz uskutečnilo již devatenáct a celkem vynesly přes čtyři miliony korun, výtěžek šel pokaždé na konto Masarykovu onkologickému ústavu v Brně.



Dražitelé tak přispěli například na speciální ortopedickou vrtačku pro oddělení radiologie, na aeroskop, infuzní pumpy pro protinádorovou chemoterapii, chirurgické instrumentárium včetně například chirurgických nůžek k harmonickému skalpelu, kryochirurgického pera či elektrochirurgické koagulační jednotky. Finance podpořily rozvoj oddělení magnetické rezonance či nákup ozařovacího lůžka.