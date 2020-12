Hollywood, erotika v přírodě, slavný Helmut Newton. Dražte tři kalendáře Pirelli

Aukce skvostných propojení fotografického mistrovství, ženských půvabů, osobností a síly a nejpůsobivějších destinací jsou se serverem iDNES.cz spojeny již od roku 1992. Aukcí kalendáře Pirelli se na iDNES.cz uskutečnilo již devatenáct a celkem vynesly přes čtyři miliony korun, výtěžek šel pokaždé na konto Masarykovu onkologickému ústavu v Brně.

Dražitelé tak přispěli například na speciální ortopedickou vrtačku pro oddělení radiologie, na aeroskop, infuzní pumpy pro protinádorovou chemoterapii, chirurgické instrumentárium včetně například chirurgických nůžek k harmonickému skalpelu, kryochirurgického pera či elektrochirurgické koagulační jednotky. Finance podpořily rozvoj oddělení magnetické rezonance či nákup ozařovacího lůžka.

Jednotlivě se ročníky vydražily dohromady za 558 tisíc

V dražbách se tak ocitly i ročníky, které se budou dražit letos jako trio. Vydání pro rok 2002 se vydalo do paramountských filmových studií v Hollywoodu, fotograf Peter Lindbergh do nich zavedl například modelky Amy Smartovou, Brittany Murphy, Kieru Chaplinovou, Julii Stilesovou. V dražbě vynesl 56 tisíc korun.

Edice pro rok 2010 byla díky Terrymu Richardsonovi překvapivým a velkolepým návratem k erotice šedesátých a sedmdesátých let. V přírodě mu pózovalo jedenáct světových topmodelek, kromě dvou Brazilek Gracie Carvalhové a Any Beatriz Barrosové to byly Srbka Georgina Stojilijkovicová, Eniko Mihaliková z Maďarska, Marloes Horstová z Nizozemska, Catherine McNeilová, Abbey Lee Kershawová a Miranda Kerrová z Austrálie a trojice Angličanek Lily Cole, Daisy Lowe a Rosie Huntingto-Whiteleyová. Dražba kalendáře patřila k rekordním, vítěz dal za výtisk 401 tisíc korun.

Do říše černobílé smyslnosti, ženské vitality, rafinovaného erotična zval čtenáře kalendář Pirelli pro rok 2014. Jeho autorem je slavný Helmut Newton a své modelky tehdy pozval na Grand Prix do Monte Carla a toskánské krajiny. Jeho snímky jsou holdem neorealismu. Výtisk kalendáře se ve dražbě prodal za 101 tisíc korun.

Celkem se tedy všechna tři vydání kalendáře prodala za 558 tisíc korun.

V sadě nyní putují do aukce, která se na iDNES.cz koná ve středu 9. prosince. I letošní výtěžek poputuje do Masarykova onkologického ústavu v Brně.