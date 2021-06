Bryan Adams v roli fotografa. Pirelli kalendář vsadil na rockera

Loňský rok byl pro Pirelli kalendář ve znamení odmlčení se. Společnost se sídlem v Itálii, těžce zkoušené koronavirem, věnovala již v březnu 2021 sto tisíc eur na boj s pandemií. A ohlásila, že edici pro rok 2021 ruší, byla to druhá přestávka ve vydávání, ta první se odehrála v letech 1975 až 1983.

Ona koronavirová pauza byla naštěstí kratší, letos se tvůrčí soukolí kolem projektu kalendáře dává opět do pohybu. A v jeho centru bude muzikant Bryan Adams. „Jsem nadšený,“ ohlásil jednašedesátiletý Adams. A prozradil, že focení začne „během několika týdnů“ a před fotoaparát přivede „několik výjimečných lidí“, cituje jej agentura Reuters.

Jakkoli rozhodnutí štábu kalendáře Pirelli leckoho překvapí, je pravdou, že Adamsovo spojení s fotografií je letité. S jeho hudební kariérou se snoubí už od konce devadesátých let a před jeho objektivem stál například Mick Jagger, Naomi Campbellová, Amy Winehouse, John Boyega. Fotil však též státníky, politiky. Jeho portréty si nacházejí cestu do magazínů jako Vanity Fair, GQ, Harper´s Bazaar, Vogue.

Kalendář jako otisk ducha doby

První edice kalendáře vyšla v roce 1964. Fotografem byl Robert Freeman, který se proslavil portrétními snímky skupiny Beatles. Kompletních 46 vydání nese rukopis celkem 36 prestižních fotografů, devět z nich dostalo šanci vytvořit hned po dvou ročnících. Kalendář Pirelli je tradičně určen společenské elitě, významným zákazníkům, slavným osobnostem i hlavám států. Mezi jinými ho dostávají i královské rodiny Velké Británie a Španělska.

Kalendář na trh vstoupil jako klasický pin-up produkt, postupně však vyzrával – a především reflektoval duch doby. Poslední roky byly ve znamení invence na rovině obsahu, formy a zejména poselství.

Jeho poslední edice, pro rok 2020, se inspirovala shakespearovským námětem Julie a Romea. Fotograf Paolo Roversi v ní sděluje, že hrdinka romantického dramatu se ukrývá v každé ženě, a zachycuje celou paletu jejích poloh – nejen křehkost, ale i tvrdost, nejen naivitu, ale i cílevědomost, ambice, odhodlání. V rozsáhlém díle o 132 stranách se představily britské herečky Emma Watsonová, Claire Foy a Mia Gothová, americké herečky Yara Shahidi, Kristen Stewartová a Indya Moore, čínská zpěvačka Chris Lee, španělská hudebnice Rosalía i fotografova dcera, francouzsko-italská umělkyně Stella Roversi.

Edice pro rok 2019 uvedla na kalendářové listy vyvedené v úchvatných barevných kompozicích snímky Alberta Watsona. Jeho kalendář s očividnými kinematografickými prvky byl věnován tématu ženských snů a do jejich příběhů uvedl například modelku Gigi Hadidovou nebo herečku Julii Garnerovou, ale též modelku Laetitii Castu nebo tanečníka Sergeje Polunina.

Výrazně ční v kalendářové historii dílo fotografa Tima Walkera pro rok 2018 – groteskní, výpravné, surrealistické zpracování Alenky v říši divů s Naomi Campbellovou, Duckie Thotovou, Whoopi Goldbergovou.

Kalendář provázející rokem 2017 nesl rukopis již zemřelého fotografa Petra Lindbergha, skládal hold přirozené ženské kráse a skvěly se v něm intimní, i když neodhalené snímky hereček, mezi nimiž nechyběla Uma Thurmanová, Helen Mirrenová, Nicole Kidmanová či Penélope Cruzová.

Rokem 2016 provázely revoluční fotografie Annie Leibovitzové, která vsadila na snímky silných žen, vzpírajících se patriarchální nadvládě. Kalendář pro rok 2015 fotografa Stevena Meisela zobrazoval ženu jako erotickou ikonu a nesl se ve znamení fetišismu. Vydání pro rok 2014 se vracelo k „trezorovým“ fotografiím Helmuta Newtona z roku 1985.

Předchozí vydání lákala do exotických, poutavých destinací. Edice pro rok 2013 vsadila na magické Rio de Janeiro, kam zavedla i českou modelku Petru Němcovou, kalendář pro rok 2012 oslavoval ženskou krásu na pozadí Korsiky. V kalendáři pro rok 2011 přenesl Karl Lagerfeld modelky do starého Řecka, aby je situoval do starých bájí.

V roce 2010 se Terry Richardson vrátil k 60. a 70. létům minulého století a jejich ikonickým snímkům modelek na panensky čistých plážích, v kalendáři rok předtím složil Peter Beard hold poušti Kalahari a deltě řeky Okawango v Africe. V roce 2008 našel fotograf Patrick Demarchelier inspiraci v uličkách plných nevěstinců a pomíjivé lásky v pověstné Francouzské čtvrti v Šanghaji.