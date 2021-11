Bez očkování žádný sex, často ani rande. Covid změnil priority singles

Podle autorů to bude jediná studie svého druhu, přinést má „hluboké a kompletní ponoření se do postojů a myšlení amerických singles za celé desetiletí“. Vychází z reprezentativního vzorku pěti tisícovek mužů a žen ve věku mezi osmnácti a osmadevadesáti lety, kteří žijí sami.

Práce Singles in America, za níž stojí seznamovací aplikace Match a vědecký tým v čele s antropoložkou Helen Fisherovou, má teprve vyjít, jako ochutnávku však autoři již vypustili shrnutí výsledků o dvou tématech, očkování a sexuálních vztazích nezadaných mužů a žen. A překvapili.

„Pocovidové“ léto lásky se neuskutečnilo

Plných 85 procent totiž vypovědělo, že sex je pro ně méně důležitý, než byl před koronavirovou pandemií. „Tato data naznačují, že singles si sexu stále považují, oceňují ho, došlo však k přeskládání priorit, jde-li o intimitu. Pořadí ohledně důležitosti různých způsobů kontaktu při budování vztahu se přeskupilo,“ popisuje pro server PaperCity Justin R. Garcia z prestižního Kinseyho institutu.

Jinými slovy, sex mají singles pořád rádi, jenže po začátku pandemie ještě víc než po něm touží po tom, aby potenciálního partnera nebo partnerku dobře poznali. „Sexuální aktivita je ve vztazích singles pořád důležitá, dávají si však čas na to, aby se k ní dopracovali,“ shrnuje viditelný rozdíl v postojích Garcia.

A vidět je to i na tom, jak realita odmítla všechny předpovědi ohledně „léta lásky“, které mělo být díky očkování, zrušeným lockdownům a ústupu covidu prodchnuté bezuzdným sexem a doháněním omezovaných intimních kontaktů. Všichni singles, muži i ženy, gayové, lesby i heterosexuálové a heterosexuálky, totiž vypověděli, že míra jejich sexuálního i intimního života obecně byla velmi nízká.

Za posledních dvanáct měsíců měli v průměru jednoho partnera. A k letním orgiím je nepřiměl ani fakt, že během pandemie zažilo sexuální románek na jednu noc pouhých osm procent zpovídaných singles.

Sexy obecně začala být skrze pandemii věrnost, stálost. Na 69 procent uživatelů a uživatelek seznamovací aplikace uvedlo, že jsou ke svým potenciálním partnerům upřímnější, 58 procent prozradilo, že nyní dává přednost úmyslnému seznamování se před nahodilým, experimentálním, lehkomyslným randěním, všímá si server Time.

Podle studie z projektu Singles in America se osm z deseti singles, tedy 78 procent, hlásí k tomu, že jsou při hledání partnera na nahodilý sex vybíravější. Dva ze tří respondentů a respondentek uvedli, že se sexem čekají až na třetí rande, jeden ze tří nechce během prvních tří schůzek vůbec žádné fyzické intimnosti.

Zájem je o něco docela jiného. O očkování.

Chcete sex nebo lásku? Nejprve vakcínu

Muži i ženy žijící jako singles jsou v Americe předvojem proočkovanosti. Zatímco její průměrná míra je ve Spojených státech podle tiskové zprávy projektu Singles in America 64 procent, mezi singles je to o devět procent víc. A ochrana prostřednictvím očkování je pro ně podstatná i v jejich vztazích, ať jsou sebekratší.

Po covidu přijde doba sexuálního rozpuku, soudí epidemiolog Během pandemie covidu jsme šli do sebe, spořili jsme, stranili se interakcí, vyhýbali se rizikům. Po jejím konci si budeme vše chtít vynahradit, náš apetit otevře dveře sexuální nevázanosti, utrácení, hýření, předpovídá americký sociální epidemiolog Nicholas Christakis. Ne všichni souhlasí.

„Téměř 60 procent singles by nemělo s neočkovanou osobou sex, za žádných okolností. Nejen to, 52 procent by s neočkovaným člověkem ani nešlo na rande. A 48 procent považuje lidi, kteří jsou proti očkování, za sobecké,“ přibližuje postoje účastníků a účastnic rozsáhlého průzkumu Helen Fisherová. A shrnuje je lapidárně: „Chcete lásku? Nechejte se naočkovat.“

Singles podle ní skrze pandemii dramaticky změnili své priority, pokud jde o potenciálního partnera. Pro 43 procent je podstatná etnická příslušnost a náboženství. Pro 48 procent je významná podpora LGBT+ minorit, pro 52 procent sympatie k hnutí Black Lives Matter, o jedno procento víc klade důraz na politické postoje. Jenže docela v čele žebříčku kritérií je právě očkování, za významné ho pro možný vztah považuje 58 procent zpovídaných singles.

Na očkování přitom nejvíc záleží singles z „boomerské“ generace. Šedesát procent z nich považuje lidi, kteří se odmítli očkovat, na sobecké, totéž zastává „jen“ 44 procent singles generace X. Plných 82 procent „boomerských“ singles by nešlo s neočkovaným protějškem na první dostaveníčko, v případě generace X je to 49 procent, v množině ještě mladších singles 24 procent.

Milostný vztah s neočkovaným mužem nebo ženou považuje za nepravděpodobný 84 procent singles – „boomers“, 52 procent z generace X a 24 procent mladších. A rovnou 85 procent singles z „boomerské“ skupiny nedává šanci sexu s neočkovaným, oproti 57 procentům singles generace X a 33 procentům mladších.

Závěry jsou podle Helen Fisherové docela očividné. „Amor, bůžek lásky dostal do svého toulce další šíp, očkovací certifikát. Je to pas, který vám dnes otevírá cestu k milostnému vztahu,“ shrnuje zjištění studie.