Láska s pachutí kapavky: trest pastevce Syphila anebo za to může Kolumbus?

Také si myslíte, že pohlavní choroby se mezi evropský lid dostaly kvůli námořníkům a jejich neodolatelným choutkám? No, jak se to vezme. Rozhodně to ale není tak, že by před Kolumbem tyto nemoci nebyly. Láska s vražednou pachutí se totiž vesele šířila už před pěti tisíci lety. První pohlavní nemoc, o které byla podána zpráva, je zřejmě kapavka nebo syfilida – lékaři umí tyto dva ožehavé problémy od sebe rozpoznat relativně krátkou dobu, tudíž můžeme jen hádat, čím egyptské mumie během života trpěly.