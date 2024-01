Porno trend: rok 2024 má ovládnout fetiš gigantických žen

Velká, gigantická, silná, všemocná, nadřazená. Fetiši s názvem makrofilie kraluje postava obryně.

„Nekontrolovatelně by mě přitahovala její krása a síla, moc. Navzdory nebezpečí, které by setkání s ní znamenalo. Nemohl bych čekat, že by jako nadřazená, vyšší bytost měla ohledy, že by jí na mě zajímalo něco víc než uspokojení jejích vlastních potřeb,“ líčil svůj vztah k fantazijním postavám obryň serveru Broadly Mark, který se k makrofilii hlásil.

A v představách byl připravený obětovat všechno. „Ať bych byl pozřen jako potrava jejího vznešeného těla, ať bych byl použitý jako sexuální hračka a poté zničený jako nepotřebná pomůcka, neměl bych jinou šanci, než se jí podřídit,“ popisoval. Přiznával, že sní o tom, že se celým smyslem jeho existence stane stav, kdy je vydán její moci. „Potěšení, nebezpečí, strach, sexuální vzrušení převáží nad mým instinktem přežití. Tak si přeji, aby to bylo skutečné!“ prožíval své fantazie.

Spolu s ním se jim oddává stále početnější publikum, převážně mužské. Nemusejí mít sexuální rozměr, ale mnohdy mají. Hashtagy #Giantess a #Giantwoman nabízejí na TikToku miliony videí, které si pohrávají s vizuální perspektivou, díky níž jejich protagonistky vypadají jako ženy monstrózních proporcí. Pornoserver Pornhub má pod heslem „giantess“ přes šest tisíc klipů, zlom podle jeho statistik přišel v roce 2015, kdy zájem o vyhledávání motivu obryň poskočil oproti předchozímu roku o více než tisíc procent. Pornoserver Clips4Sale o „obří ženy“ zaznamenal v roce 2023 takový zájem, že téma vyhlásil trendem pro rok 2024.

Jaká je jeho historie, jak popularita obryň souvisí se společenskými trendy, jak se do ní významně vepsala paní Katelyn Brooksová a jak jim pomáhá rozvoj technologií? Co na ní muže, neboť ti jsou nejčastějšími ctiteli tohoto fetiše, přitahuje, jaké fetiše se v makrofilii potkávají?