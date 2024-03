Zemanovi jsem pomohl na Hrad a za svou minulost se nestydím, říká Remek

Nedávno jsem byl s dětmi v Leteckém muzeu v pražských Kbelích a prohlíželi jsme si přistávací modul vaší kosmické lodi. Jak jste se do něčeho tak malého ve dvou vešli?

To je jednoduché, byl jsem v té době přibližně o dvacet kilo méně zkušený než dnes. (smích) Ale ano, na tancování ten modul zrovna uzpůsobený nebyl. Letíte v něm ovšem jen relativně krátkou dobu. Jste v něm na startu – z něj se taky kosmická loď řídila – a pak jste tam při přistání. To se dalo vydržet. My jsme v tom modulu trávili i dost času při výcviku na misi, kupříkladu při simulacích přistání na vodu, které jsme absolvovali na Krymu. S Alexejem jsme k těm menším a méně hmotným rozhodně nepatřili, přesto jsme byli při nácviku schopni se v modulu převléct ze skafandru do náhradního pogumovaného obleku a vyskočit do vody.

Žádné úlevy jsem nedostával. Pilotům se chyby neodpouštějí. Můžete mít tatínka klidně prezidentem, ale se stíhačkou za vás nepřistane.