Zemřel kosmonaut-kandidát Pelčák. S Remkem absolvoval výcvik pro let do vesmíru

„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že ve věku 80 let zemřel plukovník v. v. Oldřich Pelčák. Pelčák byl kosmonautem-kandidátem, členem záložní posádky pro let do vesmíru v sovětské lodi Sojuz 28 v roce 1978,“ připomněl VHÚ. Pelčákovi by 2. listopadu bylo 80 let.

Pelčák se nicméně prvním československým kosmonautem nakonec nestal. Místo něho letěl Vladimír Remek, s nímž absolvoval kompletní výcvik pro kosmonauty, a to ve Hvězdném městečku u Moskvy.

V roce 1976 vojenští lékaři povolali na lékařské prohlídky osm desítek pilotů, jako potenciálních kandidátů pro cestu do vesmíru. Hustým sítem prohlídek prošli čtyři, kromě Remka a Pelčáka ještě Michal Vondroušek a pozdější šéf českého letectva Ladislav Klíma. Po mnohaměsíčním tvrdém výcviku dvou posádek (Remek s velitelem Alexejem Gubarevem, Pelčák s Nikolajem Rukavišnikovem) nakonec jen několik dnů před startem Praha rozhodla, že poletí Remek.

Remkův let byl sice úspěchem československého výzkumu, přesto se nad ním vznášela řada dohadů. Jedním z nich bylo například to, proč vlastně Remek dostal přednost před druhým mužem, který se k letu připravoval, Oldřichem Pelčákem. Kolovala o tom řada fám a dohadů.

Například ta, že Vladimír Remek letěl proto, že jeho otec byl Slovák, matka Češka, takže byl vlastně autentický Čechoslovák. Jinou verzí je soupeření sovětských institucí a fakt, že Rukavišnikov nebyl voják.

Let československého občana do kosmu byl také chápán jako manifestace československo-sovětského přátelství, někdo jej vnímal i jako úlitbu za sovětskou okupaci. Skutečností nicméně je, že Československo se v té době velmi významně podílelo na programu výzkumu vesmíru Interkosmos. Přibližně na stejné úrovni byly také NDR a Polsko.

Jak ale v jednom rozhovoru vzpomínal Oldřich Pelčák, přednost nakonec dostalo Československo. „Protože to by byl pěkný bordel, kdyby dřív letěli Němci, kteří prohráli válku!“ řekl k tomu před lety časopisu Týden.