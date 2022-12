Eugene Cernan kráčel po Měsíci, návštěvu Česka ale málem nepřežil

Od dětí v krojích si při slavnostním přivítání bere z ošatky chléb se solí a zakusuje se do něj. Je to však i na něho příliš velké sousto. Zbytek suchého krajíce si tedy rozpačitě schovává do kapsy. Nemá ponětí, co si s ním počít. Jeho sedmnáctiletá vnučka Ashley společně s místními obyvateli úsměvné scénce jenom přihlíží.