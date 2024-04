Jak jsem se stal vojákem v Gaze. Čech o službě v izraelské armádě i jejích slabinách

Do Izraele jste původně odešel studovat?

Víte, původně šlo o výlet za příbuznými, kteří přijeli po sametovce po letech do Čech. Navštívil jsem je v době, kdy ještě neexistovaly přímé lety do Tel Avivu, a po pár týdnech jsem letěl zpátky, protože jsem ještě neměl izraelský pas. Také byla na spadnutí válka v Perském zálivu a teta pro mě neměla plynovou masku. Na druhý pokus jsem skončil v kibucu (osada, která hospodaří formou kolektivního vlastnictví, pozn. red.), kde jsem půl roku sbíral citrony. A napotřetí už jsem v Izraeli zakotvil jako Izraelec.

A studium?

To přišlo později. Nejdřív mě čekalo absorpční středisko, kde se šest měsíců učíte hebrejsky. Byl to vlastně hotel, ve kterém žili emigranti z patnácti zemí. Od argentinské doktorky filozofie přes irského obchodníka s koberci, maďarské manžele s IQ 70 a slovenského lovce hadů až po srbské veksláky. Totální Babylon.