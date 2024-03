ANALÝZA: Gazu ovládly klany a zákon silnějšího. Hamás se schoval pod zem

Pomoc na kšeft

To, co se doopravdy děje v Gaze, se ke světu dostává jen zprostředkovaně. Přes tamní spolupracovníky médií a vyjádření Hamásu, které se nedá nijak ověřit.

„Zhubnul jsem už 17 kilogramů. Každý den sháním jídlo,“ napsal z Gazy tamní novinář Mahmúd Moshtaha. O dům i osobní věci ve válce přišel.

„Každý den, strach, žízeň, hlad a zima,“ říká. „Vůdce Hamásu v zahraničí netrápí, co leží na bedrech nás všech uvnitř Gazy,“ odkazuje na miliardové jmění teroristických lídrů, žijících v zahraničí v luxusu z nasyslené humanitární pomoci a dalších darů ze světa. A to ještě netušil, že široká rodina arciteroristy Sinwára utekla do Egypta, zatímco ostatní Palestinci tam de facto nesmějí. Nejen Izrael, ale i muslimské státy viní Moshtaha za svoji situaci.