Slavný jako Gott. Přišlo to ze dne na den, vzpomíná kosmonaut Remek

Mezi vlastnosti, které by měl dobrý kosmonaut mít, patří určitě trpělivost. Vladimír Remek ukázal, že je v tomhle směru profesionálem. Na úterní autogramiádě nikoho neodbyl, rozdal stovky podpisů, některým zvědavcům vlídně odpovídal na všetečné otázky, s jinými se ochotně vyfotil.

Stříbrná mince s portrétem Vladimíra Remka

Mnozí si s sebou přinesli na podepsání sběratelské album Mléčná dráha, v němž je pátá ze dvanácti vydávaných stříbrných mincí věnována právě Remkovi.

Podle pracovníků České mincovny vychází mince v nákladu 2 500 kusů a polovina je již rozebrána. Někdejšího slavného kosmonauta záměr mincovny potěšil.

Československo se stalo v roce 1978 třetí zemí na světě po SSSR a USA, která měla svého kosmonauta. Rodák z Českých Budějovic Vladimír Remek odstartoval v kosmické lodi Sojuz 28 na oběžnou dráhu 2. března a stal se 87. pozemšťanem, který se podíval do vesmíru. Mezi jeho předchůdci bylo 43 sovětských kosmonautů a 43 amerických astronautů. Remek strávil ve vesmíru necelých 8 dní.

„To víte, že jsem byl nervózní. Je to směs pocitů – vzrušení, očekávání, zodpovědnost. Pocit, aby se kvůli mně něco nepokazilo. Člověk jde do něčeho, o čem sice hodně ví, ale ve skutečnosti tam nikdy nebyl. Samozřejmě, že je to adrenalin,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.tv.

Nejskloňovanějším jménem v Československu se najednou stalo to jeho. V novinách, v televizi, v rádiu – všude se psalo a mluvilo o Remkovi. Náhle byl stejně populární jako třeba Karel Gott.

„Ten k tomu šel postupně, krok za krokem. Měl šanci se některé věci naučit a vytvořit si způsob existence. Já jsem do toho spadl rovnýma nohama z běžných poměrů. V Čechách a na Slovensku jsem se nikde nehnul tak, aby mě lidi stejně masově nepoznávali na ulici. Byla to celá řada groteskních a někdy i vážnějších situací,“ popisuje bývalý kosmonaut.

„Pomáhal jsem třeba sestře organizovat svatbu. Měl jsem plné ruce práce a nemohl jsem se vybavovat s nějakým náhodným člověkem. Snažil jsem se, aby pochopil, že jsem tam teď kvůli něčemu jinému.“

Nejen mince s Vladimírem Remkem, ale třeba i ty s Jurijem Gagarinem či dalšími vesmírnými tématy jsou podle České mincovny mezi sběrateli žádané. Například emise dvanácti mincí s motivy Sluneční soustavy vydávaná v letech 2019 až 2021 je podle obchodníků beznadějně vyprodaná a cena kolekce se na internetových aukcích vyhoupla na víc než dvojnásobek. Podobný zájem byl například o automobilovou retro sérii Na kolech či mince s motivy děl Jana Saudka.