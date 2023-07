Oživil hlas zesnulého Gotta. Minuta zabrala hodiny práce, říká producent

I zpěvákovi nejbližší přiznávají, že nečekali, jak dobrou práci umělá inteligence odvede. „Nebylo jednoduché trefit hlas, který všichni notoricky znají,“ popisuje Lukáš Sapík, kreativní producent projektu.

Nebylo by jednodušší si pro načtení audioknihy najmout dobrého imitátora? Hlas Karla Gotta se napodobuje dobře.

Určitě by to bylo snazší, technicky tedy určitě, ale nedávalo by to moc smysl, protože právě ta technická inovace dává našemu projektu Gott navždy nový rozměr. Chtěli jsme udělat radost fanouškům, kterým když knihu Má cesta za štěstím četli, běžel v hlavě ten nezaměnitelný hlas. Teď ho mají díky umělé inteligenci možnost opravdu slyšet. Kromě toho jsme také chtěli ukázat, na jaké úrovni jsou dnes moderní technologie.

Vy víte, že Karel Gott měl technologické novinky rád? Že jim fandil?

To byla jedna z prvních věcí, na kterou jsme se ptali jeho ženy Ivany. Řekla nám, že Karel Gott s oblibou lidi překvapoval, rád čeřil vody a že by se mu tenhle nápad určitě líbil.