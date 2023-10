Z cizinců bílé pleti se v Amazonii stává kořist domorodců, popisuje cestovatel

Co patří k výbavě malíře v Amazonii? Všiml jsem si, že při práci máte po ruce dalekohled…

Dalekohled je pro dokumentátora přírody naprosto nezbytný, bez toho bych nemohl existovat. Jednou mě v nočním autobuse v Ekvádoru okradli, sebrali mně i dalekohled, a nebýt přítele v Quitu, který mi potom svůj triedr půjčil, asi bych odjel domů. Dalekohled mi prostě svět přibližuje, a bez něj by tedy moje malování nemělo žádný smysl. Ať to zní jakkoliv romanticky nebo dobrodružně, nedá se kromě malířských potřeb existovat ani bez mačety, s níž si v džungli prosekáváte cestu, ale také děláte značky kvůli orientaci. Dál se nedá existovat bez nože a nějakých věcí na spaní, což je vlastně hamaka. Jídlo, to je pak kapitola sama o sobě.

Ať jste ve Venezuele, Ekvádoru, nebo Kolumbii, situace se z hlediska bezpečnosti neuvěřitelně zhoršila – mnohde už je vyloženě nebezpečné chodit večer ven. I ti, s nimiž jsem dřív kamarádil, dnes už nepomůžou.