Strach neuvěřitelně rozvíjí imaginaci, říká expresivní malíř Martin Salajka

Jsme u vás ateliéru v Praze v Nuslích a máte tady i chameleona, tedy zvíře, které hraje ústřední roli v některých vašich obrazech. Dá se říct, že vás ovlivnil?

Jednoznačně. Popsal bych to asi takhle. Člověk si hledá ke svému uměleckému projevu cestu postupně. Dříve jsem používal výrazně monochromnější (barevně úsporné, pozn. red.) a celkově tmavé odstíny. Před několika lety mi ale bývalá přítelkyně přinesla domů chameleona pardálího a já byl tím zvířetem naprosto uchvácený. Pořídil jsem mu samičku, rozmnožili se... Tady Sandokana mám vlastně od vajíčka. A skutečně mě inspirovali. Když totiž pozorujete ty nádherné barvy, pak to na vás samozřejmě působí, ovlivňuje vás to. Díky nim jsem se posunul k výraznějším barvám, postupně jsem začal používat mnohem více výrazných odstínů a jejich kombinace, kontrasty teplých a studených barev. To všechno vidíte i na chameleonech, které chovám.

Když jsem se existenčně trápil a byl na dně, člověka takové situace nutí víc uvažovat. Víc se snažit.