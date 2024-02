Krmítka mohou ptákům škodit. Šíří smrtelné nemoci, říká ornitolog Grim

Jaké jsou nejčastější mýty o ptačím světě, s nimiž se setkáváte?

O tom by se dalo napsat několik knížek. Velká část z toho, co se traduje o ptácích, jsou bludy. Tak třeba to, že vrabci vymírají. Je to nehorázný nesmysl! Před dvěma lety vyšel odborný článek, který úplně poprvé v historii jednotným způsobem odhadl velikosti ptačích populací téměř všech druhů na světě a seřadil je od nejpočetnějších až po úplně posledního papouška někde v Brazílii, kde skomírá poslední jedinec. A kdo myslíte, že byl na prvním místě žebříčku?

To, co se dnes jeví jako marginální okrajová záležitost, může být během pár let velký průšvih. Případů, kdy se podařilo nepůvodní druhy nějak zpacifikovat, je naprosté minimum.