Ženy byly silné a schopné vždy. Obrozenci jejich historii přepsali, říká historik

Na Wikipedii má Polyxena uvedeno povolání dvorní dáma. Lichotilo by jí to?

Lichotilo. Někdy roku 1621 pobývala ve Vídni, kde byl čestným vězněm Kristián z Anhaltu mladší, který hrdinsky bojoval za Fridricha na Bílé hoře. Znal ji a napsal si do deníku, že tato dáma je stará koketa, což je přesná citace. Polyxeně už bylo tehdy přes padesát a myslím, že začlenění do dvorského světa pro ni bylo velkým zadostiučiněním. Její předkové totiž podobné postavení také měli, ale po zchudnutí rodu se od vídeňského dvora vytratili a ona byla jediná, která tenhle prapor zase zvedla. Nemohu zamlčet, že Anhaltovi bylo pouhých 22 let.

O jaký rod šlo?

Byla z rodu Pernštejnů, kteří měli opravdu strašlivé dluhy a byli na takový život zvyklí. Když dostala Polyxena od svého prvního manžela Viléma z Rožmberka roudnické panství, každý rok si půjčovala na jeho provoz.