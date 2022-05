Historik Čechura: Čarodějnice zabíjely lidi i dobytek. Upalovali je každý rok

Čarodějnictví se v 17. století objevilo na Moravě zničehonic?

Ne, má velmi dlouhou tradici. Nejstarší osmdesátileté čarodějnice ve Velkých Losinách říkaly, že byly čarodějnicemi už šedesát let. Čarodějnictví se tam objevovalo bezpečně už v 16. století a zajímavé je, že to byli všechno Němci a Němky. Šlo o jazykově německé území, které v téhle souvislosti patří mnohem víc do říšského než do českého kontextu. V říši měli čarodějnice a čarodějové velkou tradici už od 15. století. Přes Slezsko se dostala až na Moravu, kde vše vyvrcholilo procesy v druhé polovině 17. století. Je to stejné jako se selskými rebeliemi té doby, což je v daných regionech čistě německý fenomén. Od Broumovska až po Teplou v západních Čechách. Šlo často o bohaté sedláky.