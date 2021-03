Deska Tří sester může stát i pár tisíc. Gott drahý není, říká sběratel vinylů

Na finančním webu FinTag.cz se zabýváte také alternativními investicemi. Dá se sbírka vinylů považovat za dobrou investici?

Nejsem si úplně jistý, že gramodesky jsou investice v tom smyslu, jako když koupíte akcii McDonaldu, počkáte 50 let, a když trhy nebudou dole, pak tam výnos mít budete. To u desek asi neplatí, je ovšem zajímavé, že jejich cena jakoby neklesá. Když se za komunistů prodávaly desky po burzách, platily se od 250 do 400, ty žádanější 600 až 700 Kčs. A dneska většina těch desek (nominálně) stojí vlastně to samé. Takže spekulovat s velkým výnosem ne, ale když koupíte dobře, pak vám to udrží peníze. A ještě z toho máte radost, jako každý sběratel.