VIDEO: K veganství jsem se dostal přes punk, říká MMA bojovník

Zajímáte se o ekologii, jste vegan, vidím vás jako intelektuálněji založeného než jsou ostatní bojovníci… Jak se takový člověk dostane k tomu, že se mlátí v kleci?

K veganství a tomu všemu jsem se dostal přes subkultury, přes punk a hardcore, které v sobě všechny ony esence jako ekologie, práva zvířat a podobně mají. Vždy mě však lákaly sporty, v pubertě jsem byl klasická kopačka, pak jsem hledal něco divočejšího. Našel jsem thajský box a od něj to už je jen krok k MMA.

V České republice jste legendární svým kolenovým knockoutem, který přišel devět sekund po začátku zápasu. Jak se to přihodilo? Bylo to vědomé, věděl jste přesně, co děláte?

Měl jsem, a to je nejdůležitější, dobře nastavenou hlavu, už když jsme šli do klece. Soupeř to měl asi naopak, nebyl asi úplně optimálně naladěný. Trochu jsme tušili, jak se zápas bude vyvíjet, jaké má protivník nástupy na strhy. Mou silnou zbraní byl vždy postoj, kolena. A padlo to tam prostě na první dobrou.

Když se vrátím k veganství, jste jediný vegan fighter na oné výraznější a vysoké české MMA úrovni?

Ne, první příčku bych nechal Magdě Šormové, což je podle mě jedna ze tří nejlepších českých zápasnic, nedávno obhájila světový titul jedné MMA organizace. Minimálně jsme dva. Snažíme se prokopávat cestu.

Veganství vás ve výkonnosti asi neomezuje. Nakolik jiné je pro vás držet dietu před zápasem?

Nijak jinak to nevnímám, pro mě je veganství zautomatizovaná věc, včetně shazování před bojem… Většina zápasníků se snaží i tak vyčistit stravu od sacharidů, aby šla váha níž, přecházejí na zeleninová jídla. OK, mají maso kvůli bílkovinám, ale to já prostě jen nahradím rostlinnou bílkovinou, takže to je obdobné.

Máte mezi MMA zápasníky kamarády? Zmínil jste punk, hardcore, veganství. To mi nepřijde, že by souznilo s MMA, minimálně s jeho dnešní tváří v Česku.

Žiju trochu mezi dvěma světy, mám sportovní kámoše, ten sport, dřina z tréninku nás stmelí. Pořád se tam nakonec po někom válím, kolikrát objímám někoho častěji než svou přítelkyni. A pak mám druhý život v rámci subkultur.

Kde trénujete?

Primárně u Andrého Reinderse na Lužinách, tam se specializuju spíš na konkrétní MMA tréninky, sparingy. Potom podstupuju ještě kondiční silovou přípravu a nedávno jsem začal chodit na BJJ a grappling do gymu Choketopus k Richardovi Andršovi.

Na Instagramu jsem viděl vaši fotku s popiskem „aspoň na chvíli six pack“. Jen na chvíli? Žil jsem v domnění, že MMA fighter ho má 365 dní v roce.

Existují zářné výjimky, které nemají, a já jsem jedna z nich. Mám ho dvakrát do roka. Rád jím a hřeším na sladkosti.

A nějaké pivo?

Ne, jsem straight edge. Nepiju, nekouřím, žádné drogy.