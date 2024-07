Beats for Love (B4L)

Beats for Love je originální festival elektronické hudby pořádaný v ostravském industriálním parku Dolní Vítkovice.

V roce 2017 byl anketou Bestcoolfest TV Prima Cool vyhlášen nejlepším festivalem a zároveň byl nominován do ankety European Festival Awards.

Beats for Love je zaměřený na elektronickou taneční hudbu, v minulosti na festivalu vystoupili například Fatboy Slim (Velká Británie), Don Diablo (Nizozemí), Roger Sanchez (USA) nebo Dirtyphonics (Francie). Návštěvnost akce stoupala až přes čtyřicet tisíc lidí na jeden ročník, poslední roky byly vyprodané.

Festival taneční hudby Beats for Love přivedl v roce 2017 hned v první den konání do Dolní oblasti Vítkovic 30 tisíc lidí. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Festival Beats for Love ohlásil další hvězdu, do Ostravy přijede Eric Prydz Po známém DJ Davidu Guettovi oznámil ostravský festival elektronické hudby Beats for Love, že na začátku července vystoupí v Dolních Vítkovicích Eric Prydz. Na tuzemském festivalu bude účinkovat... 19. března 2024 14:50

Festivaly, čtení i break dance. Ostrava letos podpoří kulturu 50 miliony Více než 50 milionů korun rozdělí letos Ostrava na kulturu ve městě. Městské finanční podpory se dočká 147 projektů kulturních organizací, institucí a obvodů, na dotace v oblasti kultury pak rada... 12. února 2024 11:38

Festival Beats for Love láká na velká jména, vystoupí i Lost Frequencies Velké hvězdy slibuje na začátku letních prázdnin přivézt do Ostravy taneční festival Beats for Love. Oceňovaná akce připomene desetiletí své existence a od středy 3. do soboty 6. července chystá v... 28. prosince 2023 7:29

Riziko výpadků i desátek z obratu. Festivaly vysvětlují, proč chtějí hotovost Premium Letošní festivalová sezona ukázala, že placení bezhotovostně není na tuzemských hudebních festivalech ani zdaleka samozřejmostí. Své o tom ví paní Markéta, která navštívila letošní festival Slavkov... 22. července 2023

Na poslední chvíli vyprodáno. Tiësto pomohl festivalu Beats for Love k rekordu Zcela vykoupit vstupenky se těsně po sobotní půlnoci podařilo návštěvníkům festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love. Do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, kde se čtyřdenní akce v minulém... 10. července 2023 17:09

Beats for Love jsou za polovinou, start festivalu spláchl prudký liják Téměř 70 tisíc návštěvníků, vystoupení hvězd jako je Hardwell, James Hype, Deadmau5 či Sub Focus, ale i silná průtrž mračen. Tak vypadaly první dva dny největšího festivalu elektronické taneční hudby... 7. července 2023 16:57

DJ Tiësto, Deadmau5 i Nervo. Rozrostlý festival Beats for Love startuje Desetitisíce návštěvníků a na 480 tuzemských a zahraničních umělců – mezi nimi i hvězdy DJ Tiësto, Hardwell, Deadmau5 či Nervo. Takový má být největší festival taneční elektronické hudby ve střední... 5. července 2023 8:50

DJové Tiësto, Hardwell či Deadmau5 na festivalu. Vstupenky na Beats for Love zdarma Do Ostravy dorazí zkraje července elitní umělci z celého světa - programu čítajícímu přes 480 umělců vévodí hvězdy elektronické taneční hudby Tiësto, Hardwell nebo Deadmau5, který se v České... 20. června 2023 11:13

Do Dolních Vítkovic vede nová lávka, možná dostane jméno po spisovateli Novou klenutou lávku, která propojila cyklotrasu mezi centrem Ostravy a Dolní oblastí Vítkovice, mohou od minulého týdne využívat jak cyklisté, tak chodci. Náklady na její výstavbu přesáhly 103... 12. června 2023 9:19

Na Beats for Love dorazí přes 480 umělců, festival rozzáří i nová obří scéna Osmnáct pódií, přes 480 umělců z tuzemska i zahraničí, hvězdy světového formátu a bohatý mimohudební program. To vše čeká na návštěvníky devátého ročníku největšího festivalu elektronické a taneční... 10. června 2023 7:12

Hvězdný Deadmau5 se vrací do Česka, rozproudí letošní ročník Beats for Love Megastar Deadmau5 je dalším z velkých jmen, která se objeví na letošním ročníku ostravského hudebního festivalu Beats for Love. Do Česka zamíří po dlouhých čtrnácti letech a zařadí se tak po bok již... 30. března 2023 16:27

Festival Metronome Prague nabídne osm desítek koncertů a novou scénu Letošní ročník festivalu Metronome Prague, který se koná 22. až 24. června na pražském Výstavišti, nabídne osm desítek koncertů, což je dvakrát více než loňský. Pořadatelé navíc přidali novou scénu... 6. března 2023 13:15

Věhlasný DJ Tiësto poprvé vystoupí na ostravském festivalu Beats for Love Legendární nizozemský producent a DJ Tiësto v červenci poprvé dorazí do Ostravy a vystoupí na největším tanečním festivalu ve střední Evropě Beats for Love. Pořadatelé odtajnili i další velká jména... 24. ledna 2023 6:17

Turistické cíle v Moravskoslezském kraji hlásí jednu z nejlepších sezon Fronty lidí čekající na vstup do nového Tatra muzea, přeplněná zoo či Svět techniky. Tak to letos o prázdninách vypadá v nejvyhledávanějších turistických cílech v Moravskoslezském kraji. Jejich... 24. srpna 2022 9:40

Východ republiky zasáhnou silné bouřky. Menším tokům hrozí rozvodnění Velmi silné bouřky hrozí až do večera v části východních Čech, na Vysočině, Moravě a ve Slezsku. Stupeň nebezpečí je podle meteorologů vysoký. Napršet může ojediněle až 70 milimetrů. Hrozí rozvodnění... 5. července 2022 8:35, aktualizováno 9:12

Bouřky a přívalové deště v Ostravě přerušily hudební festival Přívalový déšť s kroupami, větrem a místy i bouřkami se v pátek večer prohnal přes Moravskoslezský kraj. Hasiči tak museli vyjet téměř k šesti desítkám událostí po celém kraji a počasí přerušilo i... 2. července 2022 9:37

Česko se vyrovnává s následky supercely, dodávky energie se podařilo obnovit Česko v noci z pátku na sobotu zasáhl silný přívalový déšť a místy taktéž přišly vydatné bouře doprovázené i kroupami. Hasiči se nejčastěji potýkali se spadlými stromy či zaplavenými sklepy. Některé... 2. července 2022 9:01, aktualizováno 15:55

Festival Beats for Love se vrací v plné síle, hvězdou bude DJ van Buuren Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě Beats for Love se po tříleté pauze vrací na scénu. Do areálu Dolních Vítkovic přivede od 1. do 4. července přes 400 umělců z celého světa a... 15. června 2022 8:44

Na festivalu Beats for Love v Ostravě vystoupí hvězdný DJ van Buuren Letošní ročník největšího českého tanečního festivalu Beats for Love přivítá nejpopulárnější představitele světové scény. Návštěvníky v Dolní oblasti Vítkovice čeká i pětinásobný vítěz světové ankety... 4. března 2022 12:20

Další velký festival vzdal letošní rok, Beats for Love bude minimalistický Po Colours of Ostrava, Rock for People nebo Metronome Prague se letos v původně plánované podobě neuskuteční ani festival elektronické hudby Beats for Love v Ostravě. Pořadatelé plánují alespoň... 3. května 2021 15:23

Podzim je vymazaný, všechny koncerty padly, říká pořadatel Beats for Love Pořádá jeden z nejnavštěvovanějších hudebních festivalů v republice Beats for Love, vede i známý hudební klub Stoun ve Frýdku-Místku. Stejně jako pro ostatní organizátory kulturních akcí je i pro... 24. října 2020 17:06

Moravskoslezský kraj zmírňuje některé restrikce, na akce může více lidí Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje zmírňuje od pátečního rána některá plošná protikoronavirová opatření. Na kulturní akce může opětovně až tisíc lidí, navíc na Bruntálsku nemusí mít roušky.... 23. července 2020 10:39, aktualizováno 16:58

Umělci z Ostravska a okolí se spojili a chystají podání žaloby na hygienu Demotivující, likvidační rozhodnutí působící stamilionové ztráty. Tak vnímají páteční rozhodnutí Krajské hygieny umělci z Moravskoslezského kraje. Vytvořili tak iniciativu Kultura v Moravskoslezském... 21. července 2020 15:30

Místo velkých letních festivalů budou menší akce, lákají na hudbu i cirkus Přestože se velké festivaly přesouvají na příští rok, vládní nařízení umožňuje konat jejich komorní podobu do tisíce návštěvníků. Léto plné hudby, literatury, filmů i cirkusu si díky tomu... 3. července 2020 16:39

Severní Morava a Slezsko lákají turisty na slevy i památky zdarma Za dvě noci v Ostravě slevy na vstupy do muzeí a památek i v některých restauracích a kavárnách. Ostrava novou kampaní láká turisty, o desetitisíce návštěvníků totiž přijde kvůli výpadku festivalů.... 3. července 2020 13:33

Sweetsen fest pořadatelé přesunuli, bude v září. Druhé vlny se neobávají Přestože se velké hudební festivaly jako Colours of Ostrava nebo Beats for Love kvůli pandemii a přísným hygienickým opatřením přesunuly na příští rok, frýdecko-místecký Sweetsen fest se uskuteční... 23. května 2020 8:24

Na Beats for Love v Ostravě vystoupí i hvězdný DJ Armin van Buuren Největší počet interpretů v historii akce se letos představí na festivalu Beats for Love v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Pořadatelé totiž oznámili účast pěti set domácích i zahraničních hvězd,... 6. února 2020 9:41

Ostravské atrakce hlásí rekordy. Lidi lákala zoo i Dolní oblast Vítkovice Zdaleka ne všechny vyhledávané cíle turistů i obyvatel Moravskoslezského kraje už spočítaly návštěvníky za celý rok 2019 či svou loňskou sezonu, ale ty, které už to stihly, se těší z historických... 4. ledna 2020 10:15

Beats for Love rozzáří hvězdy. Do Ostravy dorazí Don Diablo a Claptone Dvě hvězdy světového formátu ohlásili jako headlinery pořadatelé ostravského festivalu taneční elektronické hudby Beats for Love. Už dříve oznámená jména nově doplňují holandská star Don Diablo a... 6. března 2019 14:09

Návštěvníci některých letních akcí se svezou ostravskou MHD levněji Novinku připravil pro návštěvníky velkých kulturních a sportovních akcí Dopravní podnik Ostrava. Speciální jízdenka umožní letos v létě účastníkům vybraných akcí cestovat městskou hromadnou dopravou... 17. června 2018 9:01

Na ostravském festivalu Beats for Love vystoupí Roger Sanchez Organizátoři festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love, který se koná 4.–7. července v Ostravě, oznámili účast legendy house music Rogera Sancheze. Americký DJ a producent Sanchez se... 10. března 2018 12:55

Hvězdou letošního ročníku festivalu Beats for Love bude Alan Walker Hudební festival Beats for Love láká na jména hvězdných producentů. Pro letošní ročník, který se koná v Ostravě na začátku července, jim vévodí superúspěšný Alan Walker. 21. ledna 2018 7:59

Dolní Vítkovice už slaví návštěvnický rekord, zoo na něj čeká Další skvělý rok mají za sebou dvě nejvytíženější atrakce Moravskoslezského kraje: industriální památky a zoologická zahrada v Ostravě. První slaví rekord v návštěvnosti. Dočká se i zoo? 14. prosince 2017 17:06

Ostrava žije festivalem Beats for Love. První den přišlo 30 tisíc lidí Třicet tisíc fanoušků navštívilo hned v první den jeden z největších festivalů taneční hudby ve střední Evropě Beats for Love, který se koná v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Fanoušky nejvíce... 7. července 2017 9:24

Beats for Love roztančí Dolní Vítkovice, největší hvězdou bude Fatboy Slim Fatboy Slim, Wilkinson, Sigala nebo Headhunterz. To je jen několik jmen hvězd světové taneční scény, které míří do Dolní oblasti Vítkovic. Ve středu 5. července tam vypukne festival Beats for Love,... 3. července 2017 14:55