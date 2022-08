Turistické cíle v Moravskoslezském kraji hlásí jednu z nejlepších sezon

Fronty lidí čekající na vstup do nového Tatra muzea, přeplněná zoo či Svět techniky. Tak to letos o prázdninách vypadá v nejvyhledávanějších turistických cílech v Moravskoslezském kraji. Jejich provozovatelé se shodují, že počty lidí se vracejí do předcovidových dob, nebo je dokonce překonávají.