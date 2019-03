Beats for Love rozzáří hvězdy. Do Ostravy dorazí Don Diablo a Claptone

„Don Diablo je v hudebním světě skutečný pojem. Jeho hudební životopis zdobí spolupráce se jmény jako Coldplay, Ed Sheeran či The Chainsmokers,“ uvedl Kamil Rudolf, ředitel festivalu.

„Don Diablo se loni navíc umístil na 7. místě v anketě DJ Mag Top 100 DJs a pro nás je velká čest jej u nás na Love Stage přivítat jako vůbec prvního zástupce z Top 10 této ankety,“ říká Rudolf.

Maskovaný německý DJ Claptone přiveze unikátní show v bílých rukavičkách, která slaví úspěchy na světových festivalech. Zazní například jeho skladby No Eyes či Under The Moon.

K dalším vystupujícím patří třeba představitelé reggae a jungle jako anglický Selecta J-Man či jeho krajan DJ Hybrid, jeden z nejvíce oceňovaných DJ současnosti.

Drum & Bass scéna zažije vystoupení projektu 3RDKND. „Lze očekávat pořádně pekelnou show. Ještě větší horko ovšem bude na Devastator HC&HS Stage, kam dorazí italské duo Malice,“ dodal Rudolf.



Festival se koná od 3. do 6. července v Dolních Vítkovicích.